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睡不著有解！「好眠浴油」盤點，讓你睡得又穩又沉

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▲▼助眠浴油。（圖／Unsplash）

▲睡前泡澡儀式，讓你更好入眠。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活忙碌，白天想睡卻不能睡，到了上床時間卻又捨不得睡，大部分的人都有睡眠困擾，想要擁有高品質睡眠是一種奢侈，研究指出，睡前一小時泡個熱水澡有助眠效果，《ET FASHION》盤點讓你舒緩身心的浴油，讓你快快進入夢鄉。

▲▼助眠浴油。（圖／品牌提供）

▲NEOM 靜心舒眠泡泡浴，200ml，1,200元。

完美結合洋甘菊的蘋果蜜香、伊蘭伊蘭的恬雅花香，以及雪松柔和的木質氣息，調和11種純淨天然精油共譜自然清新助眠香息，添加柔嫩肌膚的歐蜀葵和椰子油，以及舒緩身心的蘆薈葉和甜杏仁油。

▲▼助眠浴油。（圖／品牌提供）

▲bamford 甯靜浴油，125ml，3,900元。

以滋潤肌膚的杏桃核仁油為基底，調和具有助眠效果的有機羅馬洋甘菊、薰衣草以及岩蘭草等精油。有機精油植萃成分高達16%，柔嫩滋養肌膚同時提供舒眠香氣。

▲▼助眠浴油。（圖／品牌提供）

▲elemental herbology 水- 舒眠沐浴&身體按摩油，145ml，1,450元。

結合舒緩的薰衣草精油氣息、協助撫平情緒的伊蘭伊蘭以及大馬士革玫瑰，睡前時光藉由溫柔花香排解整日累積的壓力，兼具沐浴油與身體保養按摩油的功能，溫合清潔並滋養肌膚，幫助協調身心靈達到能量平衡。

▲▼助眠浴油。（圖／品牌提供）

▲L'OCCITANE 薰衣草泡泡浴，500ml，1,350元。

蘊含薰衣草精華油，遇水轉化成豐富綿密的柔滑泡沫，泡澡後使肌膚滑嫩細緻，散發舒心迷人的薰衣草淡雅香氣。

▲▼助眠浴油。（圖／品牌提供）

▲AROMATHERAPY ASSOCIATES 晚間舒緩沐浴油，55ml，2,600元。

以岩蘭草、洋甘菊、檀香為主香調，木質香氣帶領思緒放緩、沉澱，身心徹底放電，獲得充分的休息，幫助深度放鬆且進入睡眠。

►肌膚更亮一階！最強美白新品盤點，溫和提亮是主流

關鍵字：

助眠, 睡眠, 好眠, 浴油

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