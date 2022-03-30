10款「瑜伽褲」健身人好評！提臀收腹、不顯駱駝蹄　上班穿也可以

文／美人圈

轉眼間夏天就要來了，無論是運動、健身、還是瑜伽課程，絕不能缺少的配備絕對是「瑜伽褲」啦！選對瑜伽褲不僅穿起來舒適，還可以美美的運動，更讓人動力滿滿。下面就由小編推薦10款人氣「提臀瑜伽褲」，不僅上瑜伽、運動健身可以穿，日常穿絕對也為穿搭加分！

提臀瑜伽褲推薦1：AM ME No Limit 提臀高彈抑菌機能八分運動褲

習慣在褲子口袋放東西的女孩肯定飽嘗大部分瑜伽褲都沒有口袋的煩惱，AM ME幫大家解決這個問題～除了口袋之外，結合私密墊片及運動瑜伽褲，可以不用穿內褲也不會感覺妹妹很緊，而高腰的設計讓大家可以把腹部贅肉收起來，車縫線內縮設計加上海鷗線剪裁，在不同厚薄處會展現微微差異的光澤感，讓每個女孩都能擁有蜜桃臀！八分剛好還可以露出腳踝，好身材輕鬆get！

▲AM ME No Limit 提臀高彈抑菌機能八分運動褲，NT$1,880。（圖／IG@ammesporty、AM ME）

提臀瑜伽褲推薦2：Lululemon Align系列裸感瑜伽褲

提到瑜伽褲怎麼能不提到lululemon呢！博主幾乎人人一條的lululemon瑜伽褲，Align系列柔軟親膚的材質，讓大家在做任何瑜伽動作時，都不會感受到瑜伽褲的束縛，提臀效果也是好得沒話說，好看實用兼具也難怪他一直是許多女孩購買瑜伽褲的首選品牌！

▲Lululemon Align系列裸感瑜伽褲，HKD750（約NT$2,716）。（圖／IG@lululemontw、Lululemon）

提臀瑜伽褲推薦3：MICISTY 提臀美腿鯊魚褲

鯊魚褲有多有名應該不用小編多說，看起來小小一件，雖然穿脫上比較困難，但是實際上延展性超好，在縮腰包腹上同樣採高腰設計，而加寬的臀部雙層貼片，可以幫助提臀，擁有S曲線靠一條鯊魚褲就夠！

▲MICISTY 提臀美腿鯊魚褲，NT$990（參考momo售價）。（圖／Momo、@micisty_globalofficial）

提臀瑜伽褲推薦4：Air Space PRO級曲線豐胯收腹輕塑褲

沒有練臀也能擁有歐美的火辣身材！在側臀處放上可拆式弧形海綿墊，無論是骨盆窄小，臀部扁平沒有腰線，還是梨形身材，都能修補先天的身材缺陷，誰都可以擁有黃金身材比例，絕對是扁臀人必備神褲！

▲Air Space PRO級曲線豐胯收腹輕塑褲，NT$790。（圖／Air Space）

提臀瑜伽褲推薦5：Flexiflow 裸感高腰口袋修身機能長褲

來自香港的小眾品牌FlexiFlow，採用高腰加寬無痕版型，讓肚子上的贅肉通通被藏起來，還可以同時提高臀型，而褲底的三角片立體車縫，讓大家再也不用擔心駱駝蹄露出來的尷尬情況～褲子側邊貼心的雙口袋設計，運動的時候帶一些貼身小物也沒問題。

▲Flexiflow 裸感高腰口袋修身機能長褲，HK $ 349（約NT$1,265）。（圖／Flexiflow）

提臀瑜伽褲推薦6：Sweat&Sun瑜伽褲

泰國小眾品牌Sweat&Sun在臺灣雖然知名度不算高，但是資深的健身控們可是對它十分熟悉！採用適合所有亞洲肌膚的明亮色系，奶油色讓大家在夏天穿上看起來充滿朝氣有活力！而在收腰提臀上，Sweat&Sun瑜伽褲的版型也是好的沒話說，還不知道這個品牌的女孩們不妨給它一個機會吧！

▲Sweat&Sun瑜伽褲 ，NT$1,649。（圖／Pinkoi）

提臀瑜伽褲推薦7：Bonnie Shop 高腰包腹蜜桃臀超彈力LEGGINGS

覺得鯊魚褲穿脫太麻煩的女孩們有福啦！來自臺灣的Bonnie Shop一推出品牌的高腰瑜伽褲就深受眾多網友喜愛，非常好穿脫，沒有駱駝蹄問題，不但收緊腰腹贅肉，極高腰的版型提高臀線，讓大家胸以下都是腿，而且還能同時擁有渾圓蜜桃臀，甚至大腿間的贅肉也收不見，不愧是許多人心目中的神褲！

▲Bonnie Shop 高腰包腹蜜桃臀超彈力LEGGINGS，NT$880。（圖／IG@bonnie__active）

提臀瑜伽褲推薦8：Easyoga 修身舒適高腰九分褲

Easyoga是從臺灣出發的國際品牌，它們所推出的瑜伽褲以超高品質著名，使用高機能布料，簡約的輪廓線搭配立體剪裁，高腰的設計把腰間肉完美的隱藏起來，整體顯得簡單高級，也獲得許多專業瑜伽人士的推薦。

▲Easyoga 修身舒適高腰九分褲，NT$ 2,780。（圖／Easyoga）

提臀瑜伽褲推薦9：Blvd of God Skin基本款黑色

過去品牌的1%系列瑜伽褲的提臀效果就獲得許多網友大力稱讚，而新推出的Skin系列，不僅提臀效果再次升級，布料也比過去的款式輕柔，而且這系列的瑜伽褲還添加了涼感紗，保證夏天也不會悶熱不透氣，絕對是女孩們夏天運動的最棒夥伴！

▲Blvd of God Skin基本款黑色，NT$1,980。（圖／Blvd of God、@blvdofgod）

提臀瑜伽褲推薦10：Sweet Cheeks 迷彩翹臀長褲

傳說中的顯臀褲就是這件！由健身網紅Jessciababyfat創立，熱愛健身的女孩絕對知道！主打中間採用粗的臀線，臀部部分加深的陰影讓整個臀型顯得非常圓潤，更有立體感，翹臀輕鬆掌握！辣翻天的上身效果，除了在街上絕對回頭率超高，穿上它的女孩健身時也肯定更有效率！

▲Sweet Cheeks 迷彩翹臀長褲，NT$780。（圖／IG@jessicababyfat、Sweet Cheeks）

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