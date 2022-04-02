「人間精靈」安雅戴英女王皇冠登封　加碼曬鏤空黑襪，網驚：時尚災難

記者王蓁蓁 / 外電報導

好萊塢女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）憑藉夯劇《后翼棄兵》紅遍全球，更因深邃五官加上靈動大眼被封為「人間精靈」。適逢英國女王伊莉莎白二世登基70週年、「白金禧年」紀念日，英國版《VOGUE》雜誌邀來安雅戴上英國女王戴過的復刻版皇冠登封，並釋出一系列隨意不羈的性感畫報，不過其中一套黑色圓點褲襪卻讓粉絲看不下去，「沒辦法凸顯比例」、「造型失誤」。

安雅泰勒喬伊自出演《后翼棄兵》後人氣勢不可擋，更成為時尚圈寵兒，接連接下Tiffany & Co.代言人、與DIOR時尚與彩妝全球大使，這回登上英國版《VOGUE》雜誌封面，安雅一改過去常見的長直髮造型，以凌亂的微卷短髮，搭配英國女王戴過的復刻版Tiffany & Co.皇冠亮相，帶點叛逆感的不羈樣貌，巧妙與英國女王的皇室貴族形象形成強烈對比，藉此歡慶英國女王伊莉莎白二世登基70週年、與「白金禧年」的紀念日。

換個造型，安雅穿著尚保羅高緹耶（Jean Paul Gaultier）的粉色禮服，上身的馬甲收腰細節相當襯托身形，隨著設計露出傲人腰身、與纖瘦頸肩，渾身散發迷人魅力，不過下一套DIOR黑色斜肩上衣、搭配原點網襪卻意外失算了，暗色系也許能營造魅惑氛圍，但隨著視線下移引起粉絲們爭議：「褲襪把腿的比例截掉了」、「有點顯老」、「容易變成災難單品」。

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