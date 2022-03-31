金世正甜美系穿搭學起來！純慾小香風、仙氣碎花洋　看完一秒就心動

文／美人圈

由安孝燮、金世正攜手合作的《社內相親》，完全是近期最療癒的甜寵喜劇！而女主角金世正不僅多才多藝，還具有神仙美顏般的外型和極高的穿衣品味，以下就帶大家來看看女神私下的穿搭技巧，純慾小香風、仙氣碎花洋...想穿出與金世正一樣甜美造型，就趕快下滑看下去～

金世正穿搭範本1：格紋元素

金世正在IG曬出的這件紅色洋裝為巴黎服飾品牌Maje 2022最新春夏系列！紅底復古菱格圖案搭配上活潑的粉色滾邊，並以鑽石做點綴，不僅不老氣，反而展現出剛剛好的華麗氛圍～洋裝刻意做出腰身設計，讓金世正完美好身材展露無疑～





女團出身的金世正，擁有相當甜美、仙氣的外表，穿上短版的千鳥格紋套裝，露出纖細的腰身，甜美又帶點小性感的純慾風穿搭，完全凸顯出她的氣質，加上浮誇的愛心耳飾，復古又搶眼！

如果不想太過端莊、女人味，其實也可以跟金世正一樣選擇球鞋或是軍靴來中和上半身的甜美感，休閒與女性化的衝突風格其實是韓妞們經常使用的穿搭技巧，女孩們必須學起來！

金世正穿搭範本2：碎花洋裝

碎花洋裝是懶人衣櫃中必備的單品，不用特別想上下身的搭配，一件就能快速出門。不過挑選碎花可是有些小「眉角」的，首先收腰設計不能少，這是避免出現「孕」味的關鍵。而選擇透膚感的雪紡材質，則是降低碎花圖案容易給人的老氣感，呈現出浪漫仙氣的女孩感！





金世正穿搭範本3：卡其色大衣

其實金世正私下非常喜歡大地色系的穿搭！尤其是卡其色的大衣，像是這件位於小腿下方長度整體十分帥氣，但如果再穿過於厚重的服飾，很容易顯得很臃腫。這時可以跟金世正一樣，將上衣紮進短褲並搭配長靴，顯現出胸以下都是腿的視覺效果～





金世正穿搭範本4：花上衣

金世正身上這件滿版的花上衣相當亮眼，除了鮮明的色彩，整件上衣還充滿小巧思！微澎袖的設計具修身效果，仔細看腰部還有蝴蝶結收腰設計，真的細節滿滿～不過在穿這種比較顯眼的上衣時，下半身就要選擇比較素面的款式，像是丹寧、米白色就是不出錯的選擇！

如果是皮膚比較健康的女孩，怕穿上過於鮮豔的顏色容易顯黑，可以挑選比較低飽和的色系，清爽的綠色帶給人「涼爽」的視覺感受，非常適合春夏季節！這款襯衫是採用古巴領設計加上印花圖案，相當具有復古氛圍～





金世正穿搭範本5：短版上衣

擁有螞蟻腰及性感馬甲線的金世正也喜歡「炫腹」！素Ｔ、圓點設計，各式短版上衣，只要搭配上一件牛仔寬褲，就有「上窄下寬」的效果，腰部不僅更纖細，還會讓腿無限延伸，讓身高164的她，看起來有170的高挑身形～

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