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《美好少女的垂直社會》揭友誼小團體秘密　原來少女世界並非單純

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▲閱讀《美好少女的垂直社會》。（圖／女子學）

▲《美好少女的垂直社會》。（圖／翻攝鏡文學）

文／女子學

人們習慣用「少女心」詮釋任何年輕、美好、夢幻的事物，含苞待放的花朵盛開前，自帶清香的魅力與羞澀，著實令曾經的我們，感受過一首名為「青春」的詩。然而，所有少女，真的都如想像中純真無瑕嗎？在同儕對立的社會裡，是真是假又有誰能分辨？

鏡文學出品《美好少女的垂直社會》，由作者巫玠竺打造了以少女為核心的反烏托邦社會，描述未來因氣候變遷，多數土地被海水淹沒，故事裡的札札濟島國便以 4 個區域來分類人民的價值，唯有充滿希望、課業優異、身體強健的少女，得以住進最上層「綠區」的垂直農場。角色以 4 個個性迥異的少女為主軸，描繪隱藏在友誼背後不能說出口的秘密、以及為了保留地位，不得不踩在別人身上往上爬的黑暗面……種種複雜的情緒轉折和心靈渴望，牽動你我曾經有過的回憶感觸。

兩個少女成為「我們」

▲閱讀《美好少女的垂直社會》。（圖／女子學）

▲少女示意圖。（圖／翻攝Pexels@Streetwindy）

書中兩位女主角林鳶、江鯉庭，在尚未到札札濟島的「綠區」前，曾經是互相陪伴的好朋友，她們一個外向、一個內向，一個時常充滿自信、一個時常自我懷疑，如同伴侶一般，填補本身不具備的那一塊。即使，兩個人偶爾還是會不解對方的作為，卻也長期維持安穩的關係平衡。

兩個少女的「我們」，用白話一點的方式形容，便是「閨密」，我們習慣性地向對方報備行程、分享祕密，理所當然地與她站在同一陣線，同仇敵愾。然而，也許是因為太熟悉，又或者是想維持友誼平衡不敢表達真實想法，亦是閨密關係中常見的另一種現象；如同江鯉庭總是羨慕（或忌妒）林鳶的大膽和勇氣，就算有不一樣的見解也無從提出，默默地自我封閉、辛苦地去消化許多說不出口的情緒，讓大而化之的林鳶可以繼續做自己……成就友情裡的「我們」，在少女的世界裡，向來並非表面上單純。

2+1=3，沒人想成為那個「1」

▲閱讀《美好少女的垂直社會》。（圖／女子學）

▲三位朋友的關係截然不同。（圖／翻攝Pexels@THIS IS ZUN）

當少女的友誼從兩人進化到三人時，關係轉變又顯得截然不同。故事裡的主角金幼鸞、金幼鴻、馬可薇正是最佳代表：首先是金幼鸞，為了迎合母親、成為眾人矚目的少女，她竭盡所能維持光鮮亮麗，任何想要的東西，絕不輕易放手，永遠散發著過人的魅力，讓每個人對她俯首稱臣；身為金幼鸞妹妹的金幼鴻，從小活在母親和姐姐的淫威下，聰明的她很早就意識到不該加入「戰局」，因此選擇安靜地當個旁觀者，配合金幼鸞所有無理的要求；再來是垂直農場校長的女兒馬可薇，身負絕大的課業壓力，為了讓自己坐穩第一名寶座，耗費所有心力。

金幼鸞與馬可微屬於同一種「性質」的少女，她們從小被迫按照母親設定的劇本走，某部分的她們是相知相惜的，理所當然地，不特別起眼的金幼鴻就成了局外人，無法介入這段友誼。少女時期，小團體的生成是十分自然的一件事，三個人的團體，總有兩個關係比較緊密，誰也不想成為那個多於的「一個人」，但這般心態是不能說破的，哪怕是說破後關係變尷尬，甚至被趨於團體之外，切切實實地「落單」；因此，我們極有可能會像金幼鴻一樣，習慣性地接受被忽略、接受自己的可有可無…。

四個少女如蟒蛇孵了一窩蛋

▲閱讀《美好少女的垂直社會》。（圖／女子學）

▲閨蜜情中其實只是一場心機遊戲（圖／翻攝Pexels@THIS IS ZUN）

「四個少女如蟒蛇孵了一窩蛋，無人知道心懷鬼胎的小蛇們，何時會破殼而出。」當金幼鸞、金幼鴻、馬可薇的生活突然出現了林鳶、江鯉庭後，因為要鞏固自己的形象地位，少女們用各自的方式，衡量「新人們」的利用價值，甚至結盟對其施加情緒勒索，以用拉攏的手段，強化自己的優越感之餘，再借力使力潰擊其他少女，彷彿處於一場心機遊戲，沒有人知道何時會中招，在心裡盤算的黑暗秘密，更不會輕易被發現。

隨著少女團體人數增加，便更容易衍生大團體中的小團體，表面看似一群情感要好的朋友，殊不知各個各懷鬼胎，我們有時跟 A 要好、有時跟 B 走的進，有時又和 C 一起高談論闊關於 A 或 B 的不是。這種習慣與心態，很常出現在少女間，其實並不是真的想傷害誰，而是期望透過投入壯大的一方，強調自己的存在感，藉以獲得某部分的優越…那麼，我們應該可憐被排擠的少女，還是憐惜內在空虛的加害者呢？

《美好少女的垂直社會》像是一把鑰匙，打開我們塵封已久的少女記憶，如今再回首解讀過往的情緒感受，即便是那樣地不純熟、那麼地無地自容，但似乎也更有勇氣去審視曾經走過的歷程。也許，經過少女時期的洗禮後，才能成就今天這個不算討厭的自己。

延伸閱讀：

別再為了反對而反對！想法不同是人之常情：比起無謂的批評謾罵，先試著將主觀轉為善意的建議

歲月襲容貌，少女心大人：成熟並不容易，但熟成的過程換來的是飽實且豐潤的新面貌

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

鏡文學, 閨蜜, 友誼, 友情, 少女, 書評, 熱門文章, 女子愛分享, 女人心事

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