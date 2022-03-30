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一句話罵醒不想努力的你：跌倒了不爬起來，等著別人來踩嗎？

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▲▼「超毒金句」罵醒不想努力的你 。（圖／翻攝ˋ自FB/tvN drama）

▲迷惘且失去方向時，讓超毒金句給你當頭棒喝。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有時候覺得好累，真的不想再努力了，得過且過也是一天，你一定有過這樣的念頭，但辛苦了那麼久，真的要放棄嗎？要知道很多比你優秀的人，都比你更努力，當浮現負面情緒，研讀以下金句，瞬間把你罵醒。

#即使失敗一百次，也不要讓自己後悔一次。

#你要努力成為一個值得別人去愛的人，而不是強求別人喜歡一個這樣糟糕的你。

#少花點時間取悅別人，多花點時間來經營自己。

▲▼「超毒金句」罵醒不想努力的你 。（圖／翻攝ˋ自FB/tvN drama）

#摔倒了不自己爬起來，等著別人去踩嗎？

#不要活在別人眼中，更不要活在別人嘴中，世界不會因為你的抱怨不滿而改變，你能做到的只有改變自己。

#沒有誰能一直順風順水，那些生活看起來毫不費力的人，其實都在背後拚盡全力。

▲▼「超毒金句」罵醒不想努力的你 。（圖／翻攝ˋ自FB/tvN drama）

#努力的最大意義是讓自己隨時有能力，跳出自己厭惡的圈子。

#有人幫你是你的榮幸，沒人幫你是公平的運氣，沒有人該為你做些什麼。

#求人不如求己，靠誰不如靠己，與其放下臉面去討好別人，不如努力改變，活好自己。

▲▼「超毒金句」罵醒不想努力的你 。（圖／翻攝ˋ自FB/tvN drama）

#沒有人會關心你付出多少努力，撐得累不累、摔得痛不痛，他們只會看你最後站在什麼位置，羨慕或是瞧不起，所以努力吧！讓自己變得更好。

#未來會怎樣，要走下去才知道，反正路還很長，天總會亮。

#人不能太閒的，閒久了，努力一下就以為自己在拼命。

▲▼「超毒金句」罵醒不想努力的你 。（圖／翻攝ˋ自FB/tvN drama）

#比你優秀的人還在努力，你還有什麼資格不去奮鬥。

#你憑什麼要求別人去了解你的辛苦，你往外看看，這世界上誰不辛苦呢？又有哪個人活著是容易的？

►把尖酸刻薄當幽默！盤點「5大自殺社交行為」，你也中了嗎？

關鍵字：

金句, 雞湯

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