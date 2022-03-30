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常染燙小心頭皮老化！專家教「頭皮抗初老」3秘訣　做對防掉髮

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▲▼專家教頭皮抗初老3招 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲常染燙的女生更要注意保養頭皮。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki、pexels）

記者張毓容／台北報導　圖／品牌提供

女生除了換季時會換髮型，平常看膩了或有新髮色、新捲度流行了，就想換上新髮型跟上潮流，但要小心，頻繁染燙，容易引發頭皮發炎、毛囊萎縮，而過度吹整也會讓頭皮流失水份，使髮絲失去光澤，都會加速頭皮老化。韓國頭皮養護專家呂Ryo就分享養頭皮抗初老的關鍵3招，做好頭皮抗老才能擁有強韌髮根、預防掉髮，養出好髮質。

▲▼ 專家教頭皮抗初老3招 。（圖／品牌提供）

1.以養護產品為頭皮作打底

除了常染燙做造型會加速頭皮老化之外，換季、紫外線、長期悶熱等問題也是頭皮老化的關鍵因素，且可能引發油水失衡、敏感、紅腫發癢等症狀，嚴重更可能導致頭皮屑、掉髮等問題。因此染燙前，建議平時一定要先養護好頭皮，可選用能為頭皮補充營養、鎖水的洗護產品。

2.避免濕髮直接做造型

做造型必經的吹髮、整髮也有重點要把握，洗完頭一定要先用毛巾確實擰乾頭髮再進行吹髮，可有效保留髮絲水份及光澤；另外，也要避免直接於濕髮上用高溫造型器做造型，濕髮時是頭髮最脆弱的狀態，很容易直接傷害髮質。

3.選擇溫和不刺激的染髮劑

頻繁染、燙，容易因藥劑接觸到頭皮，引發接觸性皮膚炎，讓頭皮發生搔癢刺、紅腫等不適症狀。因此，除了染燙前做好保護措施外，建議也選擇成分溫和不刺激的染劑。

▲▼ 專家教頭皮抗初老3招 。（圖／品牌提供）

▲Timotei 薰衣草豐盈洗髮精、薰衣草豐盈護髮乳，各500g，NT$299。

日本洗護髮品牌Timotei蒂沐蝶，以歐洲認證天然有機植萃成分聞名，「薰衣草豐盈植萃系列」嚴選狹葉薰衣草與茶葉萃取，搭配廣藿香、茶樹、藍膠尤加利等植物精油，洗髮同時舒緩呵護頭皮、滋養髮芯。

▲▼ 專家教頭皮抗初老3招 。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 蜂王乳頭皮修護精華，50ml，NT$5,300。

嬌蘭將「小金油」皇家蜂王乳修護系列的超青春修護科技運用在頭皮髮絲養護上，推出「蜂王乳頭皮修護精華」，以動態黑蜂修護科技TM搭配包含泛醇等複雜高活性成分，可有效修護毛髮、活化頭皮，從髮根加強髮絲韌度。

▲▼ 專家教頭皮抗初老3招 。（圖／品牌提供）

▲呂Ryo 滋養韌髮人蔘染髮劑，120ml，NT$580。

以獨家技術萃取人蔘皂苷，降低染髮刺激，並添加人蔘、紅蔘、生薑、何首烏根、蒲公英根等韓方藥材精華，染髮同時幫頭髮及頭皮補充營養，滋養髮根、舒緩頭皮。

▲▼ 專家教頭皮抗初老3招 。（圖／品牌提供）

▲uka 頭皮賦活精露，50ml，NT$1,780。

由高達93%天然成分組成的全方位養髮精華液，有「頭皮的小棕瓶」之稱，添加甘草酸、玻尿酸補充頭皮水分；靈芝、人參補氣養髮；芍藥根去除頭皮異味，有效調理頭皮健康，可幫助活化頭皮、抗老保濕。

▲▼ 專家教頭皮抗初老3招 。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 舒敏平衡洗髮精，400ml，NT$550。

獨特明星成分「小分子甘草次酸複合物」能調理、舒緩肌膚，提升頭皮防護力，並添加沒藥、蘆薈、維他命B5、杜松果精油等成分，溫和清潔的同時，幫助潤澤保濕、舒緩修護頭皮髮絲。

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關鍵字：

保養, 護理, 頭皮, 髮膚, 頭髮, 髮絲, 老化, 初老, 抗老, 染燙, 秘訣, 方法

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