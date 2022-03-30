SOGO頂級保養沙龍「85萬元護膚床」曝光　獨家療程綁貴客

▲SOGO忠孝館為經營美妝頂級貴客，推出品牌專屬護膚沙龍，規格超高。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年內需消費市場趨勢走強，百貨為走出特色，加強經營主顧客，SOGO忠孝館一樓美妝保養專櫃，年業績破億的品牌比比皆是，在近期改裝「神秘的13樓」，與8個頂級保養品牌聯手打造頂級保養沙龍，其中LA PRAIRIE還引進歐洲頂級護膚床，要價85萬元，並與各家推出獨家保養療程，全採銷售制，讓貴客有更多選擇。

百貨競爭激烈，各家都在深化經營主顧客，推動會員制、專屬APP還不夠，新光三越日前轉換會員點數為skm points，為日後更多元的會員經營佈局，母親節前哨初夏購物節檔期，針對會員推出多樣換點優惠，還有獨家商品專區，SOGO則忠孝館則針對自家強項美妝保養，推出8間頂級護膚沙龍空間，將以往買東西「送護膚療程」概念升級，體驗更高等級的做臉服務。

SOGO表示，8間品牌護膚課程單堂從3,000元至6,000元起跳，最高到8,500元，全部是獨家療程，時間從90分鐘到120分鐘，進駐Dior、LA MAR、肌膚之鑰、雪花秀與LA PRAIRIE等品牌，其中LA PRAIRIE還引進一張要價85萬元的護膚床，每間品牌都有5坪的專屬私密空間，裝潢也有各品牌的風格，全區域共80多坪，裝潢費用達上千萬元，希望能提升各品牌主顧客的黏著度。

▲SOGO忠孝館頂級護膚沙龍中，LA PRAIRIE引進瑞士要價85萬元的護膚床。（圖／業者提供）

新北比漾廣場也於春季改裝時，引進DIOR、sisley、LANCOME、ESTEE LAUDER、 GUERLAIN 、SKII等品牌及比漾廣場主題護膚室服務，強調以嶄新設計提供更舒適及放鬆的環境，將一位顧客的服務升級，此外也限量邀請50位年消費80至100萬元的「黑卡VIP」，以化妝品主顧客為核心，可享有獨家尊榮服務包括商品代購、餐廳訂位、影城代劃位、代換贈品、車位預留、全年免費停車，且每次到店都有店長或同等級幹部親自接待。

▲比漾廣場也推專屬護膚室，並採肉麻式服務經營高段客群。