侯佩岑、天心隔空撞了這款Ｑ水桶包　她開大絕「下身失蹤」辣爆！

記者王則絲／台北報導

女星侯佩岑經常在IG上分享穿著搭配，是許多女生們的時尚icon，這回又來帶貨新手袋，身上背著的是MICHAEL KORS最新的「香檳包」，水桶包外型搭上經典老花，既典雅又可愛，不巧，女星天心也背上了同款香檳包擺拍美照，讓兩人隔空撞包了，不過侯佩岑以「下身失蹤」吸走目光，簡直辣翻。

▲侯佩岑曬新包，碰巧與天心撞包了。（圖／翻攝自IG@houpatty）



侯佩岑於IG上貼出的最新穿搭照裡，她身穿一件Oversized的長版針織衫，以「下身失蹤」的方式出鏡，辣秀一雙纖細大腿，零贅肉的體態甚至讓粉絲直喊：「吃胖點！」而侯佩岑這回帶貨的新手袋為MICHAEL KORS今年春夏推出的Hamilton香檳包，以小巧卻實用的水桶包包型呈現，鋪上MK經典的棕色老花，典雅又不失俏皮，反而多了一分逆齡感受。

▲天心曬淡綠色MK香檳包。（圖／翻攝自IG@skyheart1111）



身為凍齡女神之一的天心，因老公為韓國籍，正好搭上了近期大S與具俊曄的閃婚話題，近期備受關注。46歲仍維持著姣好狀態的天心，日前也在IG上曬出新包，碰巧正是與侯佩岑的同款MK香檳包，不過天心選擇的是清新的淡綠色款式，嫩嫩的色調Ｑ度激升，天心則是以一身休閒黑裝來襯托，讓手袋成為身上亮點。

▲陳庭妮也背上同款MICHAEL KORS Hamilton香檳包。（圖／翻攝自IG@chen_ting_ni、品牌提供）



►北臉「一件四穿」多功能襯衫帥爆！超美變形蟲新系列女孩必心動

►卡戴珊姐妹「穿同牌」PK！超模妹妹壓倒性勝出 姐姐被批：無聊