象印保溫杯激殺3.5折！1mm超薄瓶身好輕盈　安全鎖放包包也不漏

文／C編

多喝水對身體有好處，隨時隨地補充水分相當必要，保溫杯也因此成為許多人的日常必備，隨身攜帶除了能補充水分，裝入咖啡、茶等飲品也方便且環保，「Her森森」推出「象印不銹鋼保溫杯組」，包括360ml、480ml各一只，可依不同需求攜帶，或是放在家中、辦公室，絕對實用，原價3060元、特價1088元，激殺3.5折好誘人。

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▲象印 不銹鋼保溫杯組，原價3060元、特價1088元，點我購買。



象印不銹鋼保溫杯組包含兩種款式，第一種是「可分解杯蓋不鏽鋼保溫杯」適合放在辦公室，旋轉瓶蓋設計、瓶身厚度僅1mm更加輕量化，保溫、保冷效果更持久，可拆式杯口套，清洗便利、安全不燙口。

另一款是One Touch保溫杯系列，只要一隻手就可以輕鬆打開瓶蓋，飲用超級方便，而且蓋子打開時水滴不會飛濺出來，非常方便又實用，並採用安全鎖設計，放進包包也不用擔心溢出。

雖然兩款的型號不同，但都是採用易清洗的防沾塗層內膽，用清水清潔就可以輕鬆保養，若是長時間使用，每個月用專用的洗劑浸泡一次就夠，兩款保溫瓶同為4公分廣口徑，直接飲用超順口，當然也可以搭配專屬的杯蓋，喝起來更安全。

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「Her森森」推出「象印不銹鋼保溫杯組」，原價3060元、特價1088元，等於一個才500元左右，非常划算，無論出去玩、上學、工作都適合隨身攜帶，自備容器有些飲料店還可以折抵現金，再省一筆。