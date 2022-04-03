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「側睡輔助枕」你用過嗎？花1680元讓身體更穩定　睡到自然醒

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文／C編

長時間睡眠姿勢不對，輕則落枕、肌肉痠痛，重則可能造成脊椎彎曲、骨盆傾斜等狀況，因此良好的睡姿很重要，習慣側睡的人，不妨可以考慮入手「側睡輔助枕」，幫助穩定，保持體態平衡，可以讓睡眠品質提升，同時減緩壓迫感。

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▲日本藤田,側睡輔助枕,枕頭,Her森森。（圖／Her森森）

▲日本藤田AIR Fit升級版長型多功能側睡輔助枕（加碼贈骨盤枕），原價2480元、特價1680元。點我搶購

「Her森森」推出「日本藤田AIR Fit升級版長型多功能側睡輔助枕」，原價2480元、特價1680元，海馬狀的設計，符合人體工學，習慣側睡的人可以抱著它，幫助平衡、減緩壓迫。

長時間使用，不但可以讓睡眠品質變好，更是可以減少肌肉痠痛，頸部貼合度佳有支撐力、腿部夾握能釋放壓力，可以自然放鬆身體；材質採用日本技術的空氣纖維，不但躺起來舒適，更是極度透氣不悶熱。

因為材質特殊，所以有足夠的回彈力，躺在上面可以符合曲線，均勻分散身體壓力，水洗防蟎，不用去送洗才能清潔，一般機洗就可以達到良好的清潔效果，涼感紗材質更是選用雲母石原礦，因此使用起來清涼舒適，擁有舒緩的效果。

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▲日本藤田,側睡輔助枕,枕頭,Her森森。（圖／Her森森）

▲日本藤田 AIR Fit升級版長型多功能側睡輔助枕（加碼贈骨盤枕），原價2480元、特價1680元。點我搶購

「Her森森」推出「日本藤田AIR Fit升級版長型多功能側睡輔助枕」，再加碼贈骨盤枕，原價2480元、特價1680元，喜愛側睡的人絕對要試試，可以幫助身體更加穩定，而且是夏天也很適合的織料，從此更好眠。

關鍵字：

日本藤田, 側睡輔助枕, 枕頭, Her森森

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