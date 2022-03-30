fb ig video ETtoday search mobile

「錶王」年曆兩地時間錶實用至上　勞力士新作「又要炒到上百萬」

>

▲PP與瑞士日內瓦鐘錶與奇蹟錶展同步，在台曝光2022年新錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士巴塞爾鐘錶大展（BASELWORLD）在殿堂級品牌「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）、勞力士（Rolex）等出走後宣告瓦解，改轉往日內瓦與歷峰集團（Richemont Group）為首等40個品牌合作，一同參加睽違2年的實體「鐘錶與奇蹟」（Watches & Wonders）高級鐘錶展，今正式開幕，PP發表首度結合實用的年曆與兩地時間功能打造編號5326G-001腕錶；勞力士也在兩地時間錶做文章，推出左錶冠設計的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，定價365,500元，但已有錶迷預言「又要炒到上百萬了」。

▲▼ PP,Rolex 。（圖／公關照）

▲PP首度集合年曆及兩地時間功能推出編號5326G-001腕錶，2,242,000元。（圖／Patek Philippe提供，以下同）

▲▼ PP,Rolex 。（圖／公關照）

▲PP編號5326G-001腕錶透明錶背顯露全新31-260 PS QA LU FUS 24H 機芯。

受新冠肺炎疫情影響而停辦兩年的瑞士錶展，今年回歸採線上線下同步進行模式，PP更為台灣未能親臨日內瓦現場的媒體、經銷商，準備一套新錶供在台同步鑑賞，年度共有4大重點：Calatrava系列、綠色面盤、世界時區錶與高級珠寶錶。

▲▼ PP,Rolex 。（圖／公關照）

▲PP Calatrava系列編號5226G-001大三針日期錶，1,138,000元。

當中Calatrava系列由搭載具8項專利全新自動上鍊機芯的PP編號5326G-001腕錶領軍，8項專利無非是為了讓錶款更穩定、也讓未來維修師維修時更加便利，例如通常日期轉換需4小時，但PP應運專利線性時區簧條後，2分鐘即可完成換日動作，同時裝配另一項專利靈活校正器，防止錶主在錯誤時間調校造成的傷害；而在外型上也經過改造，PP從舊式相機獲得靈感，為此錶的側邊裝飾五層的巴黎飾釘紋，搭配炭灰色粒紋面盤，復古風格中又流露年輕氣息，同系列三針日期錶編號5226G-001也採相同設計。

▲▼ PP,Rolex 。（圖／公關照）▲▼ PP,Rolex 。（圖／公關照）

▲PP編號5320G-011萬年曆自動錶改為玫瑰金乳光面盤（左）2,760,000元，編號5270P-014萬年曆計時碼錶新增綠色面盤款6,175,000元。

PP也為既有款式進行改款，多從面盤顏色著手，以綠色最為流行，包括編號5270P-014萬年曆計時碼錶、編號5205R-011年曆月相錶、Twenty~4女錶都換上橄欖綠色面盤；另一重點世界時區錶則新添琺瑯彩繪的大洋洲與東南亞地圖，細看可發現台灣的蹤影，而珠寶錶推出藍面Calatrava小三針月相錶與貴氣的腕年曆三問錶。

▲▼ PP,Rolex 。（圖／公關照）

▲PP編號5231G-001世界時區自動錶的彩繪面盤呈現大洋洲與東南亞地圖，台灣也在其中，2,587,000元。

勞力士今年則有2大亮點，討論度最高是左冠錶再度回歸，並配備錶冠護肩設計，運用在綠黑陶瓷圈的GMT Master II 腕錶（蠔式恒動格林威治型 II），日曆窗調整至9點鐘位置；另一焦點新款Oyster Perpetual Air-King（蠔式恒動空中霸王型），新增錶冠護肩，蠔式錶帶也經過重新設計將中間鍊節加寬，並配備蠔式保險扣，而面盤上數字「5」分鐘刻度前標示數字「0」讓視覺上更加和諧，此外，優化Chromalight夜光顯示，在黑暗中清晰易讀，機芯則升級為3230型機芯。

▲▼ PP,Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士推出左冠設計的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，365,500元。（圖／勞力士提供，以下同）

▲▼ PP,Rolex 。（圖／公關照）
▲勞力士Oyster Perpetual Air-King腕錶面盤與錶殼經過重新設計，243,500元。

►羅志祥與潘瑋柏撞勞力士夯錶　Tiffany Blue色面盤20萬炒到百萬

►風・Luxury／「時尚老佛爺」AP錶拍場現蹤　黑化版本300萬起標

 

關鍵字：

錶王, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 勞力士, Rolex

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯卡／「暮光女」、「甜茶」性感敞胸　招搖華麗長項鍊

奧斯卡／「暮光女」、「甜茶」性感敞胸　招搖華麗長項鍊

奧斯卡／潔西卡雀斯坦深V禮服性感突圍　紅毯狠鬥妮可基嫚

奧斯卡／潔西卡雀斯坦深V禮服性感突圍　紅毯狠鬥妮可基嫚

優雅王妃最愛幸運草珠寶！　凱特與葛麗絲凱莉隔半世紀撞同系列

優雅王妃最愛幸運草珠寶！　凱特與葛麗絲凱莉隔半世紀撞同系列

凱特王子妃糖果色洋裝一件搞定！　裙前開岔露小心機 羅志祥不只有600萬愛馬仕牆　揭上百雙潮鞋收藏根本精品店規模 潘瑋柏名牌衣連環撞　20萬LV外套撞冬奧金牌美女 孫芸芸千金露深溝性感微甜　網讚「青春無敵」 羅志祥與潘瑋柏撞勞力士夯錶　Tiffany Blue色面盤20萬炒到百萬 亮・珠寶／凱特王子妃做時尚外交　戴牙買加送女王的蜂鳥胸針吸睛 歐米茄聯名Swatch錶明開賣已排隊！7900元引爆熱潮　網友點破：沒限量啊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面