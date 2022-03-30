「錶王」年曆兩地時間錶實用至上　勞力士新作「又要炒到上百萬」

▲PP與瑞士日內瓦鐘錶與奇蹟錶展同步，在台曝光2022年新錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士巴塞爾鐘錶大展（BASELWORLD）在殿堂級品牌「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）、勞力士（Rolex）等出走後宣告瓦解，改轉往日內瓦與歷峰集團（Richemont Group）為首等40個品牌合作，一同參加睽違2年的實體「鐘錶與奇蹟」（Watches & Wonders）高級鐘錶展，今正式開幕，PP發表首度結合實用的年曆與兩地時間功能打造編號5326G-001腕錶；勞力士也在兩地時間錶做文章，推出左錶冠設計的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，定價365,500元，但已有錶迷預言「又要炒到上百萬了」。

▲PP首度集合年曆及兩地時間功能推出編號5326G-001腕錶，2,242,000元。（圖／Patek Philippe提供，以下同）

▲PP編號5326G-001腕錶透明錶背顯露全新31-260 PS QA LU FUS 24H 機芯。

受新冠肺炎疫情影響而停辦兩年的瑞士錶展，今年回歸採線上線下同步進行模式，PP更為台灣未能親臨日內瓦現場的媒體、經銷商，準備一套新錶供在台同步鑑賞，年度共有4大重點：Calatrava系列、綠色面盤、世界時區錶與高級珠寶錶。

▲PP Calatrava系列編號5226G-001大三針日期錶，1,138,000元。

當中Calatrava系列由搭載具8項專利全新自動上鍊機芯的PP編號5326G-001腕錶領軍，8項專利無非是為了讓錶款更穩定、也讓未來維修師維修時更加便利，例如通常日期轉換需4小時，但PP應運專利線性時區簧條後，2分鐘即可完成換日動作，同時裝配另一項專利靈活校正器，防止錶主在錯誤時間調校造成的傷害；而在外型上也經過改造，PP從舊式相機獲得靈感，為此錶的側邊裝飾五層的巴黎飾釘紋，搭配炭灰色粒紋面盤，復古風格中又流露年輕氣息，同系列三針日期錶編號5226G-001也採相同設計。

▲PP編號5320G-011萬年曆自動錶改為玫瑰金乳光面盤（左）2,760,000元，編號5270P-014萬年曆計時碼錶新增綠色面盤款6,175,000元。



PP也為既有款式進行改款，多從面盤顏色著手，以綠色最為流行，包括編號5270P-014萬年曆計時碼錶、編號5205R-011年曆月相錶、Twenty~4女錶都換上橄欖綠色面盤；另一重點世界時區錶則新添琺瑯彩繪的大洋洲與東南亞地圖，細看可發現台灣的蹤影，而珠寶錶推出藍面Calatrava小三針月相錶與貴氣的腕年曆三問錶。

▲PP編號5231G-001世界時區自動錶的彩繪面盤呈現大洋洲與東南亞地圖，台灣也在其中，2,587,000元。

勞力士今年則有2大亮點，討論度最高是左冠錶再度回歸，並配備錶冠護肩設計，運用在綠黑陶瓷圈的GMT Master II 腕錶（蠔式恒動格林威治型 II），日曆窗調整至9點鐘位置；另一焦點新款Oyster Perpetual Air-King（蠔式恒動空中霸王型），新增錶冠護肩，蠔式錶帶也經過重新設計將中間鍊節加寬，並配備蠔式保險扣，而面盤上數字「5」分鐘刻度前標示數字「0」讓視覺上更加和諧，此外，優化Chromalight夜光顯示，在黑暗中清晰易讀，機芯則升級為3230型機芯。

▲勞力士推出左冠設計的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，365,500元。（圖／勞力士提供，以下同）



▲勞力士Oyster Perpetual Air-King腕錶面盤與錶殼經過重新設計，243,500元。

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