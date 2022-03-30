母親節／「最實用特惠組」都幫你整理好了　看完這篇直衝專櫃就行

記者李薇／台北報導

母親節即將到來，已經想好要準備什麼禮物送給媽媽了嗎？以下就特搜5款必買的特惠組合，每一組都是精心挑選，價格最優惠、也最實用的必備款，自己買來用或是買給媽媽都是很棒的選擇，一定要入手。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳水嫩美肌組，價值10290元、特價6430元

嬌蘭平衡油搭配蜜露組，只要買蜜露化妝水加上平衡油正貨，直接就送120ml的蜜露，以及等同於一瓶正貨的15ml平衡油，超划算的組合直接搞定夏季保養，絕對很超值。

＃蘭蔻 肌因霸容量限時搶購組，價值17987元、特價7350元

蘭蔻最知名的小黑瓶，每年就是要買大容量的組合才划算，這次115ml的大包裝加上極光水100ml的款式，等於一組就擁有品牌近期超夯的單品，時髦女孩必備款。

＃LA MER 傳奇乳霜入門組，價值9332元、特價6800元

媽媽們的肌膚通常都偏乾燥，加上老化細紋、斑點出現，需要更加滋潤的養護，想要趁機給媽媽最極致的呵護，LA MER的乳霜絕對是必備款，有乳霜、舒芙乳霜、水凝霜三種質地可以選，直送3.5ml乳霜、3.5ml舒芙乳霜，小資女入門頂級系列必備。

＃THREE 療癒極致活顏組，價值7,382元、特價5,900元

THREE總是帶給人最療癒的保養感受，在今年才全新升級的極致活顏系列只要購買水乳正貨組合，就直接送乾洗手、潔膚皂跟毛巾組，天然植萃成份真的好用，可以帶給肌膚舒暢清爽的呵護。

＃KIEHL’S 經典搭檔組，價值3930元、特價2830元

金盞花植物精華化妝水250ml＋冰河醣蛋白保濕霜50ml的組合，一次就可以買到品牌非常經典的單品，非常適合肌膚乾燥的人使用，只要簡單兩瓶、再加一瓶精華，就可以搞定保養，相當方便省事。