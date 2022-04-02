哈佛醫學院建議「痘痘肌」少吃3類食物　花生、牛奶都上榜

▲皮膚科醫師建議容易長痘痘的人少吃3類食物。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@__yoonbomi__

許多人就算過了青春期，粉刺痘痘困擾依舊在，就算認真做好清潔保養，痘痘還是冒不停，到底該怎麼改善？知名皮膚科醫師廖苑利近日就分享了哈佛醫學院的「抗痘飲食建議」，其中就列出了3種食物建議痘痘肌要少吃，幫助降低肌膚發炎反應，避免加重痘痘情況，進而幫助改善痘痘體質。

＃少吃高GI食物



甜食會促使人體分泌IGF-1生長因子，吃太多甜食會使血糖快速上升，導致胰島素分泌激增，而IGF-1會促使體內雄性激素升高，使皮脂腺分泌活躍，出油增多使毛孔堵塞，加重痤瘡問題，像是麵包、蛋糕等精緻碳水，建議少吃。

＃避免乳製品



牛奶裡的酪蛋白和乳清蛋白也會產生IGF-1和胰島素，使皮膚出油，加重毛孔堵塞，也就更容易出現痘痘，所以容易長痘痘的人日常應減少乳製品的攝入，廖醫師也建議，可用豆漿來替代牛奶。

＃避開促進炎症的食物



會促使人體發炎的食物主要有以下3大類。

1.反式脂肪、油炸食品、人造奶油、花生

雖然花生皮裡有一種抗氧化劑白藜蘆醇，但其還含有花生四烯酸，在體內會轉化成促進炎症的因子，所以痘痘肌最好少吃。

2.燒烤或加工紅肉

已有研究證實，白胺酸(Leucine，或稱亮胺酸)含量高的食物會促進炎症發生，加重粉刺痘痘的紅腫程度，而牛肉羊肉等紅肉中的白胺酸含量多，若是經燒烤方式或加工過的紅肉更容易促炎，所以像是漢堡肉、香腸等加工肉更要避免。

3.高糖糖類

糖會導致肌膚出現炎症，且身體代謝果糖需要消耗大量維生素B，而皮膚缺少維生素B則會使出油加重，進而增加冒痘機會、使粉刺痘痘情況惡化。

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