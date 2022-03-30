最正「格紋穿搭」在這！Jisoo甜笑露腿超勾人　外套＋短裙掀精品大戰

▲Jisoo穿DIOR短袖格紋夾克、背心裙，各有特色。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

無論什麼季節、什麼年代，都有格紋的存在，各大精品近期更是輪番獻出「格紋外套＋短裙」的設計，一場格紋大戰正在展開，韓國女團BLACKPINK成員Jisoo連續穿上格紋服裝展現不同風采，先是DIOR洋裝，後是短袖夾克，露出長腿與一抹甜笑超迷人。

▲Jisoo以格紋洋裝與襯衫、領帶，成就出俏麗學院風。

Jisoo既然身為全球品牌大使，DIOR不離身理所當然，日前赴巴黎時裝周看秀，以黃色格紋背心裙搭配襯衫、黑領帶，展現俏麗學院風，最近格紋裝再添一筆，她穿上靈感來自60年代的針織夾克與成套短裙，一頭波浪捲髮道出浪漫，顯得優雅而可愛。

▲夾克背面有「CHRISTIAN DIOR」字樣。

這襲DIOR短袖格紋外套，以棉與羊毛混紡的針織面料打造，格紋則運用嵌花編織工藝完成，外套背面下襬有「CHRISTIAN DIOR」字樣標明身份，白底與黑、紅交織醒目又清爽，DIOR並釋出外套的製作過程，細膩的手法看見工藝。

▲DIOR在2022春夏，以精湛工藝打造格紋夾克。

除了DIOR，MAX&Co.與設計師Efisio Rocco Marras合作的 &Co.LLABORATION 最新篇章「Pony Ride」 精選系列，以大地色調染上傳統格紋，並穿插了拼接手法，呈現出既經典又新鮮的效果，無論是大衣搭配長靴，或是雙排扣外套與百褶短裙，都充滿活力。

▲MAX&Co.的Pony Ride系列，用新鮮手法演繹傳統格紋。





▲MAX&Co.與設計師Efisio Rocco Marras合作的系列中，多種格紋拼接十分搶眼。

MIU MIU的2022秋冬系列中，除了超短上衣與超低腰露出髖骨的造型令人印象深刻，經典格紋花呢也佔了不少份量，強調「透過剪裁尋求新的平衡比例」，結合網球、芭蕾等元素，讓寬大的外套與短裙、極短外套與熱褲等格紋作品，都充滿驚喜。

▲MIU MIU運用經典格紋，打造出新鮮比例。

CHANEL（香奈兒）也在格紋陣容之列，同樣是外套與短裙，但一眼就看得出是香奈兒手筆，精緻的鈕扣、飾邊，看似典雅的窄裙一個開衩直抵大腿根，性感得相當自然，一點都不著痕跡。

▲香奈兒的格紋裙裝不但處處是細節，側邊開衩設計流露性感。

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