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美妝聯名搏買氣！Aesop x Rick Owens合作系列、tek跨界印花樂

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▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲美妝跨界限定還沒開賣，就有超高詢問度。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝跨界合作往往能激盪新火花，像是文青護膚品牌Aesop與美國設計師Rick Owens共同創作推出限定產品，消息一出就話題十足，此次的限量聯名全台僅有200組左右，慢了可能買不到。

▲▼AESOP限定。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Aesop 斯多葛芳香蠟燭共推出3種尺寸。

台灣消費者或許對Rick Owens有點陌生，崇尚黑色和極簡的他，連韓星GD權志龍都是他的追隨者，這次與Aesop共同創作推出限定商品，更是讓人充滿期待，作品包括一組旅行組和一款芳香蠟燭。

▲▼AESOP限定。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Aesop & Rick Owens 旅行組，5,300元。（內容包括Rick Owens 芫荽籽身體潔膚露 100ml、Rick Owens 堅毅辛香身體乳霜 100ml、Rick Owens 經典洗髮露 100ml、Rick Owens 經典潤髮乳 100ml、斯多葛淡香水 15ml、陶瓷擴香珠、針織有機棉套包裝，全台限定門市4/1開賣）

旅行組內包括4件身體和頭髮保養產品，像是Owens最愛的芫荽籽身體潔膚露、堅毅辛香身體乳霜都在其中，而更與調香師 Barnabé Fillion合作研發，創造出全新斯多葛淡香水。這款香水採用了黑胡椒與Rick Owens特別愛好的芫荽籽香氣融合，作為對Rick Owens顛覆性作品的致敬，並加入乳香、檀香木、岩蘭草和廣藿香，完美襯托辛香氣息。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲義大利的手工梳具tek首度與台灣品牌跨界合作。

而來自義大利的手工精品梳具tek，今年首度跨界攜手台灣設計品牌-印花樂，在母親節推出限量「tek x 印花樂聯名組」，與嘉義媽媽樂縫紉工作室合作，將台式經典印花以手工縫製成束口袋，融合tek義式手工梳具的職人精神，以「台義新美學」帶你重返1930年代的台灣文化。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲tek x 印花樂聯名組，1,980元。

限量聯名組合包含梳王(印花限量版) 及小梳王，很適合母女共享，限量束口袋不僅外出攜帶方便，更可延長梳具的使用壽命，限量750組售完為止。

關鍵字：

聯名, aesop, tek, rick owens

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