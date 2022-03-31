風・Luxury／卡地亞珠寶錶會變形！　梵克雅寶面盤小花上演動態秀

▲卡地亞Coussin de Cartier限量錶的錶殼內置創新元件，錶殼可以縮放變形。（圖／卡地亞提供）

記者陳雅韻／台北報導

日內瓦「鐘錶與奇蹟」（Watches & Wonders）高級鐘錶展線上線下熱烈進行中，今年珠寶女錶不只是安安靜靜讓寶石放閃，抑或改變創意造型而已，而是大玩動態秀，卡地亞（Cartier）上演驚奇的錶殼變形術，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）則讓珠寶錶面盤上的彩繪寶石花朵輪流綻放，更添賞玩樂趣。

▲卡地亞Coussin de Cartier限量錶白鑽款與彩色寶石款各限量20只。（圖／卡地亞提供）

錶殼變形術

卡地亞全新珠寶錶Coussin de Cartier系列以精巧的枕形亮相，運用三角形鑲嵌工藝讓大小不一的美鑽於錶殼上展現律動感，最令人驚喜的是偏長型設計的限量錶，以環環相扣的K金鍊結織成格網，再於其中置入品牌研發多時的創新元件，讓錶殼可以變形再收緊，回復原狀，錶殼靈活自如的設計前所未見，白鑽款與鑲嵌祖母綠、藍寶石、沙弗萊石、藍色尖晶石的彩寶款各限量20只。

▲梵克雅寶運用彩繪與珠寶鑲嵌工藝裝飾Lady Arpels Heures Florales Cerisier腕錶面盤的花朵。（圖／梵克雅寶提供，以下同）



▲梵克雅寶Lady Arpels Heures Florales Cerisier腕錶面盤上的花朵每逢整點輪流開啟與闔上，7,250,000元。

錶上小花園

暌違多年重回錶展的梵克雅寶，回歸氣勢非凡，除了推出天象儀等精密又華麗的機械裝置，也再次展現詩意的創作理念，推出立體面盤上12朵花會輪流於整點綻放的Lady Arpels Heures Florales及Lady Arpels Heures Florales Cerisier腕錶，當花開之時已開的花會緩緩闔上，每小時上演一次浪漫的動態秀，分鐘則於錶殼側邊視窗顯示。

▲積家Rendez-Vous Dazzling Star約會系列流星珠寶腕錶，2,280,000元。（圖／積家提供）



流星獻驚喜

積家（Jaeger-LeCoultre）也為女性研發全新複雜功能，讓Rendez-Vous Dazzling Star約會系列流星珠寶腕錶上的流星圖案，會因應手腕的擺動而啟動，流星每小時隨機出現4至6次，若要直接欣賞，可旋轉錶冠數圈便能成真。此巧妙裝置奧妙在於面盤中央設有三層交疊圓盤，第一層為橢圓形砂金石圓盤隱藏靜止不動的流星，下方為流星圖案的砂金石圓盤，當啟動流星功能後，此圓盤會徐徐轉動，帶動流星沿弧形軌跡飛越面盤上半部，而當流星劃過夜空時，鏤空部分會顯示錶盤的最底層金色金屬製作的固定圓盤，讓流星更具動感。

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