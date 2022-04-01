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「貘花豆」變身超Q小包！台北動物園聯名周邊全收藏　還有免費貼圖必下載

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實習記者施至真／綜合報導

喜歡動物的朋友們，如果還沒有計畫好連假行程，不妨抽出一天時間，到動物園和可愛動物來場浪漫約會吧。這回臺北市立動物園與Pinkoi合作，推出多款限量聯名商品，從童趣感的插畫派到質感系的設計派都有，還有兒童節限定LINE貼圖免費下載，讓你每天都有可愛動物們的陪伴。

▲動物園跨界聯名一次看。（圖／Pinkoi提供）

▲Pinkoi與臺北市立動物園首次跨界，多款商品可愛想收藏。（圖／Pinkoi提供，下同）

本次聯名商品集結台灣在地設計能量，將對動物的細膩觀察融入創作中，共同推出30款限量聯名商品，每項商品皆經由動物園團隊監修，不僅可愛、擬真，同時保留了每種動物的特徵，只要購買Pinkoi即捐出5%做為野生動物保育金，將動物可愛的樣貌隨身收藏，還能一同以行動支持動物保育。

＃花豆少女轉大人，馬來貘變身玩偶包

你是不是也被黑白相間的馬來貘給融化了呢？此次聯名最大的亮點就是這款「馬來貘變身玩偶包」，自去年馬來貘「貘花豆」出生後，讓許多民眾發現原來馬來貘新生兒與成體的花紋不同，因此這回也讓可愛的馬來貘玩偶包穿上衣服，一次得到兩種不同面貌，不僅設計充滿巧思，也富有教育意義。

▲動物園跨界聯名一次看。（圖／Pinkoi提供）

＃印花樂　有機棉環保餐具組

最實用的商品絕對是這款「有機棉環保餐具組」，壓印著水豚、馬來貘、長頸鹿、國王企鵝與大貓熊等明星動物的餐墊，還附贈竹製的湯匙、筷子，不僅捲起攜帶方便，髒了還可以水洗，環保又便利。

▲動物園跨界聯名一次看。（圖／Pinkoi提供）

＃CATISS　保育石虎款護唇膏

以貓掌為護唇膏的外殼設計，搭配Q彈肉球，並結合台灣石虎特有的斑紋，超有特色的質感設計，讓人看一眼就愛上。印有立體貓掌的蕊芯，使用有機摩洛哥果油與玻尿酸囊球，不僅滋潤保濕還能撫平唇紋，恢復你的彈嫩嬰兒唇。

▲動物園跨界聯名一次看。（圖／Pinkoi提供）

＃sorta nice　居家動物園水晶擴香

sorta nice這回推出以國王企鵝為主題的水晶擴香，將天然水晶礦鹽放入杯中，打造如南極冰川、水域的動人氛圍，再加上閃爍微光的南極光底座，就變成小朋友最愛的精緻小夜燈了。

▲動物園跨界聯名一次看。（圖／Pinkoi提供）

＃馬卡龍腳趾　長頸鹿黃銅洞洞書籤

文青必備這款「長頸鹿黃銅洞洞書籤」，中央的鏤空設計，可以在紙上描繪出花、山、恐龍等形狀，可以是書籤也能用它畫出一個異想世界，如此精巧細緻的設計，是它最吸引人的特質。

▲動物園跨界聯名一次看。（圖／Pinkoi提供）

＃兒童節限定「動物寶寶」免費貼圖（立即下載）

貼圖控注意！除了限量商品之外，「動物寶寶」免費貼圖必須先下載。Pinkoi為了慶祝兒童節的到來，推出8款超萌的明星動物寶寶LINE貼圖，包括大貓熊「圓仔」、馬來貘「貘花豆」、石虎「虎力勇」等，於4/1－4/30限時一個月開放下載唷。

▲動物園跨界聯名一次看。（圖／Pinkoi提供）

關鍵字：

Pinkoi, 動物園, 台北市立動物園, 馬來貘, 石虎, 熊貓

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