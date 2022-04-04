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煮晚餐最省時的方法來了！萬能料理鍋根本神器　一鍵按下就能等吃

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文／C編

對於居家主婦來說，可以省時快速出菜，是很重要的事情，常常遇到的狀況是一邊要顧小孩、一邊還要煮飯菜，連老公都在等吃飯，時間相當趕，因此有一咖智慧鍋具非常重要，「Her森森」就推出「一品夫人 3.4L微電腦萬能料理鍋＋萬能棒棒機冷熱調理機」，原價4850元、特價3999元，身為主婦一定要懂得善用工具，才能快速完成煮飯工作。

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▲一品夫人,萬用鍋,鍋具,Her森森。（圖／Her）

▲一品夫人 3.4L微電腦萬能料理鍋＋萬能棒棒機冷熱調理機，原價4850元、特價3999元，點我購買

3.4L微電腦萬能料理鍋集結快鍋、燜燒鍋、電子鍋優點，具有煮、燉、煲、蒸、燜燒功能，加熱時間短，容易入味軟爛，結合悶燒鍋的優點，湯汁不流失，保持原汁原味，微電腦全程控制，自動調節限壓、洩壓等功能，安全無疑慮。

不只是一鍋取代多鍋，這款料理鍋還有一個優點，就是智慧烹煮的功能，直接就把煮的料理設為單一按鍵，像是飯、粥、五穀飯、湯類、排骨、蹄筋等等，只要一鍵按下就可以輕鬆料理，連小孩、老人都可以輕鬆學會，非常方便好用。

這次的組合除了料理鍋還搭配「萬能棒棒機」，有別於一般果汁機，冷、熱食皆能調理，包含果汁、豆漿、粥、醬料等等，搭載4片不鏽鋼刀頭，破解食物不留殘渣，口感細膩，底部採用防滑設計，多孔散熱機制，用起來安全又方便。

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▲一品夫人,萬用鍋,鍋具,Her森森。（圖／Her）

▲一品夫人 3.4L微電腦萬能料理鍋＋萬能棒棒機冷熱調理機，原價4850元、特價3999元，點我購買

「Her森森」推出「一品夫人3.4L微電腦萬能料理鍋＋萬能棒棒機冷熱調理機」，原價4850元、特價3999元，一次帶走兩機，相當於一機只要2000元有找，超划算的價格一定要趕快入手，讓煮飯更加省時省力。

關鍵字：

一品夫人, 萬用鍋, 鍋具, Her森森

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