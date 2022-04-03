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18歲安兪真「絲巾當上衣」神顏逆天！　帶貨蛇髮女神手袋電翻

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記者鮑璿安／台北報導

韓團IVE 成員安兪真年僅18歲表現就相當亮眼，高顏值更受到Versace青睞，受邀出鏡此次的2022 春夏系列廣告形象，她直接圍上印花絲巾充當上衣火辣擺拍，並手提經典的La Medusa包款，帶貨力不可小覷。

▲versace 。（圖／品牌提供）

▲versace 。（圖／品牌提供）

▲安兪真演繹Versace春夏La Medusa手袋  。（圖／品牌提供）

安兪真演繹品牌春夏系列新品，她以幹練的披肩長髮出鏡，身穿以絲巾為設計主軸的繞頸裙裝，展現出唯美的肩頸線條。她也提到，自己非常喜歡該套裙裝的設計風格與色彩搭配，尤其是與白色手提包相佐很可愛。此次的重點包款依舊是La Medusa 手袋，矚目的蛇髮女神細節非常搶眼，安兪真拎於胸前，也換上丹寧拼接背心裙裝與白色包款相呼應，傳遞超乎18歲的表現力。

▲versace 。（圖／品牌提供）

▲日本歌舞伎演員藤間齋演繹 。（圖／品牌提供）

品牌也請到年僅17歲的日本歌舞伎演員藤間齋演繹，他則是對於迷你包愛不釋手，「平時我不喜歡隨身攜帶太多的東西，但像 Medusa Biggie 這樣的小包最適合我的風格。 」認為可肩背、手提的手機包最實用。

另外，BV創意總監Matthieu Blazy上任後，編織包Cassette 系列持續有新色選擇，不擔心過時，因為編織一直是耐看的首選，春夏甚至有黃色、薰衣草紫療癒少女心。若是偏好個性款式，蟒蛇紋印花或是焦糖咖啡色也很有時尚態度，融入日常的街頭穿搭中，無論是肩背或是夾在腋下都很完美。

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲ 蜜桃粉、薰衣草紫、蟒蛇紋印花 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

IVE , 安兪真, Versace

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