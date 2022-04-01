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不是開玩笑！星巴克愚人節「快閃戳戳樂」　免費6杯咖啡一次拿

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▲▼星巴克,星巴克咖啡,星巴克買一送一。（圖／記者許力方攝）

▲星巴克在愚人節當天推快閃活動。（圖／記者許力方攝）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克結束了優惠滿滿的3月生日慶，宣布從4月份將開啟每週專屬星禮程不同等級的會員回饋活動，深化主顧客客群，其中在4／1當天推出「快閃戳戳樂」活動，請會員拿出一顆星來戳一下，有機會獲得最大獎「6杯免費中杯咖啡」，只不過僅限金星會員玩，但別忘記4天春假還有全品項「第二杯半價」優惠，不用是會員也可以喔。

過完生日，24歲的台灣星巴克在4月準備跟會員打招呼。業者表示，啟動星禮程6年來總計已超過270萬的星禮程會員，每天有超過90萬的星禮程會員走進門市，4月特別推出了4／6至4／8、4／19至4／21及4／25至4／27消費滿額快速集星活動；4／6至4／10的會員專屬折扣優惠，此外，在4／14當天，憑星禮程消費即可得到1張具有「星巴克貼紙」，可隨意貼在隨行杯或個人筆電上展現鐵粉姿態。

▲愚人節優惠,星巴克。（圖／各業者提供）

而為強調金星會員的尊榮感，也針對該等級會員推出多項專屬，畢竟要累積到金星會員，年消費至少要達到5,880元，4月首場活動就在愚人節展開，當日金星級會員以一顆金星參與戳戳樂，有機會獲得最大獎「6杯免費中杯咖啡」，其他還有「2杯免費中杯咖啡」等獎項，每個星禮程帳號最多可玩6次。4／14當天至門市消費，可獲贈雙倍星星，以及於4／18當週起可獲得6張免費客製化配料券，包括奶類、濃縮咖啡、風味糖漿、佐料類等。

▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

另連鎖茶飲「萬波」也在4／1當天推出快閃商品「結冰水」，強調「使用三道過濾的飲用水裝進手搖杯，加入滿滿的冰塊，零熱量不含咖啡因」，而且冰塊固定、甜度僅有無糖選項，不開放加料，絕對是真真實實的水來著，單杯售價10元，不是開玩笑是認真賣。

▲愚人節優惠,星巴克。（圖／各業者提供）▲愚人節優惠,星巴克。（圖／各業者提供）

關鍵字：

星巴克, 愚人節, 戳戳樂

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