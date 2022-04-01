「懷舊水龍頭戒指」真的可以轉　網：這麼廢的東西我竟然想要

實習記者施至真／綜合報導

日本經常推出造型奇特、搞怪的扭蛋擄獲大批粉絲。日本設計師池田亮近期就推出一款「懷舊水龍頭戒指」大受歡迎，推特曝光短短一周時間就有超過4萬個轉推，超逼真的外型掀起許多人的童年回憶，更讓網友喊出「這麼廢的東西我竟然想要」。

▲懷舊式水龍頭戒指。（圖／翻攝自推特@yyyry_ikeda，下同）

日本設計師池田亮所推出的「懷舊水龍頭戒指」，以低調的銀色戒指環為基底設計，共有兩種款式，分別為代表熱水的紅色與代表冷水的藍色，最令人感到心動的是它可以自由轉動的設計，就像真的打開與關閉水龍頭的感覺。

▲戒指為可拆卸設計，上方的水龍頭真的可以轉。

水龍頭仿真的外型，不禁讓人連想到在阿嬤家的回憶，新奇的設計更掀網友討論，紛紛喊：「要花錢之前，先看一下『開源節流』」、「下次看到蓮蓬頭造型的項鍊、耳環，我都不意外了」、「覺得可愛」、「這麼廢的東西我竟然想要」等等。「懷舊水龍頭戒指」在日本官網開放預購，價格為2000日幣（約新台幣467元），預計四月上旬出貨，但目前已經被搶光，想入手只能再等等了。

喜歡造型戒指的朋友，也可以考慮這款讓吃貨們無法抗拒的「飯糰餡料戒指」。這款戒指一共推出5種款式，分別為鮮肉鮭魚卵、炸蝦天婦羅、鮪魚美乃滋、溏心蛋以及火腿肉沙拉等，再搭上飯糰盒子，使扭蛋可愛程度再升一級！

▲飯糰餡料戒指超可愛。（圖／翻攝kitan.jp）

▲連盒子都做成飯糰形狀，讓人愛不釋手。（圖／翻攝twitter@kitan_club）

另外，日本Bandai公司的轉蛋事業部GASHAPON，也曾推出過兩款食物造型戒指，分別是用章魚燒外殼裝的小章魚戒指，以及另一款是關東煮和配料戒指，搭在一起都充滿趣味，等你來蒐集。

▲關東煮戒指和小章魚戒指。（圖／翻攝gashapon.jp）

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