fb ig video ETtoday search mobile

「懷舊水龍頭戒指」真的可以轉　網：這麼廢的東西我竟然想要

>

實習記者施至真／綜合報導

日本經常推出造型奇特、搞怪的扭蛋擄獲大批粉絲。日本設計師池田亮近期就推出一款「懷舊水龍頭戒指」大受歡迎，推特曝光短短一周時間就有超過4萬個轉推，超逼真的外型掀起許多人的童年回憶，更讓網友喊出「這麼廢的東西我竟然想要」。

▲「懷舊式水龍頭戒指」太搞怪。（圖／翻攝theshop.jp）

▲懷舊式水龍頭戒指。（圖／翻攝自推特@yyyry_ikeda，下同）

日本設計師池田亮所推出的「懷舊水龍頭戒指」，以低調的銀色戒指環為基底設計，共有兩種款式，分別為代表熱水的紅色與代表冷水的藍色，最令人感到心動的是它可以自由轉動的設計，就像真的打開與關閉水龍頭的感覺。

▲「懷舊式水龍頭戒指」太搞怪。（圖／翻攝theshop.jp）

▲戒指為可拆卸設計，上方的水龍頭真的可以轉。

水龍頭仿真的外型，不禁讓人連想到在阿嬤家的回憶，新奇的設計更掀網友討論，紛紛喊：「要花錢之前，先看一下『開源節流』」、「下次看到蓮蓬頭造型的項鍊、耳環，我都不意外了」、「覺得可愛」、「這麼廢的東西我竟然想要」等等。「懷舊水龍頭戒指」在日本官網開放預購，價格為2000日幣（約新台幣467元），預計四月上旬出貨，但目前已經被搶光，想入手只能再等等了。

喜歡造型戒指的朋友，也可以考慮這款讓吃貨們無法抗拒的「飯糰餡料戒指」。這款戒指一共推出5種款式，分別為鮮肉鮭魚卵、炸蝦天婦羅、鮪魚美乃滋、溏心蛋以及火腿肉沙拉等，再搭上飯糰盒子，使扭蛋可愛程度再升一級！

▲「懷舊式水龍頭戒指」太搞怪。（圖／翻攝theshop.jp）

▲飯糰餡料戒指超可愛。（圖／翻攝kitan.jp）

▲「懷舊式水龍頭戒指」太搞怪。（圖／翻攝theshop.jp）

▲連盒子都做成飯糰形狀，讓人愛不釋手。（圖／翻攝twitter@kitan_club）

另外，日本Bandai公司的轉蛋事業部GASHAPON，也曾推出過兩款食物造型戒指，分別是用章魚燒外殼裝的小章魚戒指，以及另一款是關東煮和配料戒指，搭在一起都充滿趣味，等你來蒐集。

▲「懷舊式水龍頭戒指」太搞怪。（圖／翻攝theshop.jp）

▲關東煮戒指和小章魚戒指。（圖／翻攝gashapon.jp）

▶6部迪士尼+宮崎駿動畫一生必看！《青春養成記》近期超夯

▶《怪獸電力公司》能量瓶行動充超級逼真！秒變「驚嚇專員」讓業績爆衝

關鍵字：

戒指, 扭蛋戒指, 造型戒指, 食物戒指

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

不是開玩笑！星巴克愚人節「快閃戳戳樂」　免費6杯咖啡一次拿

不是開玩笑！星巴克愚人節「快閃戳戳樂」　免費6杯咖啡一次拿

水瓶座不為人知的3個怪癖：悲涼感、愛對話都是習慣

水瓶座不為人知的3個怪癖：悲涼感、愛對話都是習慣

韓劇女主都換上瀏海髮型！4款範本適合臉型公開　金世正S型最不挑人

韓劇女主都換上瀏海髮型！4款範本適合臉型公開　金世正S型最不挑人

測試你的心智年齡是幾歲！4款酒杯憑直覺選出最喜歡的款 第一眼看出什麼字？　靠直覺「腦補」測出隱藏真實性格 范曉萱獻最大尺度挺GUCCI「賈靜雯也誇美」　私下祝福大S閃婚 The CITIZEN腕錶御見四季　與謝祖武共同詮釋最美世界 吳姍儒肌膚好到發光靠「這招」！自曝鹹酥雞、珍奶照吃不發胖秘訣 安海瑟薇「下身失蹤」露長腿太撩人！　邪惡視角險些曝光 估價20億巴斯奇亞名畫在台曝光　57億安迪沃荷鉅作接棒展出

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面