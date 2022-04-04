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比168更簡單的「53535」瘦身法！　女生實測半年狂瘦15公斤

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記者王則絲／綜合報導

時下很夯的168斷食法、204斷食法受到不少明星的推崇，不過礙於生活習慣或作息的關係，並不是每個人都能遵循這樣的斷食法，也有可能遇到體質不適合、瓶頸的狀況，最近就有一項更簡單的「53535瘦身法」出現，有女高中生實行半年就狂瘦15公斤，以下一起來看看。

▲53535瘦身法。（圖／翻攝自金世正IG）

▲比起168斷食法，「53535瘦身法」更簡單！（圖／翻攝自IG@clean_0828，以下同）

「53535瘦身法」其實就是一種喝水瘦身法，「53535」指的就是，三餐飯前喝500cc的水，兩餐之間再喝300cc的水，一整天加起來總共會喝到2100cc以上的水，是不是很簡單、口訣又很好記呢？

日前就有腸胃科醫師在節目上分享，曾碰過一個女高中生因考試壓力大，體重增加了15公斤，靠著「53535瘦身法」，半年之間便成功減掉那15公斤了。

▲53535瘦身法。（圖／翻攝自金世正IG）

原來飯前喝500cc的水，最主要是能夠增加飽足感，一餐能少吃42卡的熱量，兩餐之間再喝300cc，逼自己達到一天2100cc以上的喝水量，三個月下來就能多減2公斤，此外，多喝水好處多多，不只能藉此機會戒掉含糖飲料，還可促進新陳代謝、身體排毒，有助消化道蠕動、防止便秘，且經過一段時間還能發現肌膚狀況明顯變好。

不過當然，「53535瘦身法」雖然能讓你不受斷食的飢餓感所苦，但是每餐依然要節制飲食，搭配上多運動，才能有效果，依據每個人減重前的狀態，減重程度也會不同。

▲53535瘦身法。（圖／翻攝自金世正IG）

關鍵字：

瘦身, 減重, 53535瘦身法, 53535減肥法, 喝水減肥

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