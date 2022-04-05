日本最新2大景點開幕！玩具總動員主題飯店、Kitty巨型蘋果屋好想去打卡

實習記者施至真／綜合報導

東京迪士尼《玩具總動員》主題飯店終於在2022年4月5日開幕了！經典動畫《玩具總動員》從第一集上映到2019年的第四集已累積上千萬粉絲，也陪伴不少人成長。隨著主題飯店的開幕，想必各位粉絲已經迫不及待想入住了，另外4月底也有Kitty巨型蘋果屋登場，今天就來看看日本最新2大景點的必玩亮點，疫情結束後就想衝一波。

▲東京迪士尼「玩具總動員主題飯店」新開幕。（圖／翻攝Tokyo Disney Resort，下同）

全新開幕的《玩具總動員》主題飯店，以皮克斯《玩具總動員》系列電影為主題，這間飯店位於東京迪士尼度假區線的海濱站前，可以輕鬆抵達東京迪士尼樂園及海洋樂園。主打為日本首家「中等價位」的迪士尼飯店，讓粉絲能以平易近人的價格，入住專門打造的夢幻套房。

▲飯店門口就是海濱站。

進入大廳就可看見滿滿的《玩具總動員》元素，並以繽紛的色塊、拼圖打造充滿童年想像力的夢幻氛圍，除了中庭廣場佇立著巴斯光年、胡迪等主要角色以外，讓人目不轉睛的三眼怪、彈簧狗、翠絲，更能讓你一秒進入電影的幻想世界，與它們展開冒險故事。

飯店客房則是以「安迪的房間」為靈感設計，包括藍天白雲壁紙、巴斯光年海報、胡迪元素床單等，就連牆上巨大的米奇手錶都超有特色。

飯店內有許多主題商店和餐廳，等著你親自參觀，像是提供早餐及晚餐吃到飽自助餐的「熊抱哥咖啡廳」，佈滿著夢幻的彩虹裝飾，還能與熊抱哥一同用餐，直接狙擊少女們的心，實在太療癒了；另外還有販售獨家商品的同歡商城，以及提供預訂服務的披薩星球禮品店，也是必逛的附設商店。對「玩具總動員主題飯店」感興趣的朋友，可以密切關注迪士尼發佈的訂房相關資訊唷！

喜歡卡通人物的朋友，也可以造訪位於兵庫縣淡路島的HELLO KITTY LAND主題樂園，新建高達15公尺的世界最大「HELLO KITTY蘋果屋」，內部除了有互動式體驗的展演，欣賞戲院表演，也有許多藝術家的Kitty創作以及各類收藏品，即將在4月底開幕，Kitty迷一定要到這裡來朝聖。

▲HELLO KITTY蘋果屋等你來參觀。（圖／翻攝hello kitty smile）