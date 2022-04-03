失戀後撐受不住巨大寂寞感　3個小方法轉換負能量，擁抱美好的自己

文／女子學

「最近和男朋友分手了，我覺得他是我這輩子最喜歡的人，從來沒有想過會和他分手，可惜沒能和對方走到最後…。」當認真投入感情全心愛過之後的妳在失戀之後，內心的悲傷和徬徨的情感猶如波浪般洶湧不止，也會有一種巨大的空虛感和寂寞感襲來，這段時間會非常痛苦難熬…。

但是讓我們試著轉換想法，一段感情的結束或許是迎來更美好的開始的契機，也是一個「遇見全新的自我」的機會！一步一步把失戀轉變成更堅強的力量以及使自己蛻變得更美麗，有3個小建議與大家分享。

1. 適當宣洩並放開內心的糾結

▲適當宣洩並放開內心的糾結。（圖／翻攝pinterest）

首先，請先正視並照顧好自己的情緒。在剛分手的那段時期總是會不停地回顧和他相處的點點滴滴，有時想起對方的好，有時會對他感到憤怒…等陷入反反覆覆的思緒，真的感到很難過的時候不要強忍壓抑著，不要覺得失戀是一件丢臉的事情，也無需假裝灑脫，這樣的妳只會讓自己一直沉浸在失落與悲傷裡，無法真正釋懷。

所以可以試著把這次的大哭想成這是妳今天最後一次為他難過，然後盡情地哭出來、消化妳的悲傷情感，又或者嘗試向閨蜜或異性朋友傾訴失戀期間的悲傷心事，女性朋友可以更能理解妳細膩的情感，而異性朋友則可能會提供妳不同角度的看法，讓妳不會糾結於片面的想法之中，在宣洩或是傾訴之後的妳，心情上都會舒服許多。

2. 不要失去自信

很多人在失戀之後會產生不再被人所愛的心態，很明顯地會失去了信心並且變得敏感脆弱，但是這並不意謂著妳失去吸引力了或者妳不夠好、是一位糟糕的人，不要一味地將導致分手的原因歸結於自己，因為一段感情走向終點的原因絕不可能是單方面的過錯。

也許妳們只是因為在一起太久了所以變淡了，又或者妳只是在錯誤的時間遇到了對的人，所以不要讓自己變得萎靡不振，而是更應該調整與完善自己，重拾追求美好生活的決心和自信。

3. 重新找回自己熱愛或夢想的事

在分手之後會有短暫時間感覺失去了對生活的熱情，因為不少人在談戀愛的時候太過於全心投入，把自己的時間全都都留給對方，而放棄掉一些自己原本熱愛的事物，也許妳也很久沒有時間單獨和自己對話過了？

其實生活中還有很多事物值得妳花時間探索，再重新去做妳喜歡的事情、妳真正感興趣的事情，或是去做以前曾經想嘗試的活動，舉例來說嘗試一個人或是和家人、朋友一起去旅行，參加自己喜愛的活動、決定出國留學、與久違的朋友重聚…等積極的去迎接新生活，也能幫助妳轉移注意力，逐漸撫平悲傷的情緒，重拾生活的秩序。

在跌跌撞撞之後，我們會更認真、勇敢的審視自己，儘管要走出失戀的陰影過程會比想像中困難又花力氣，但把現在因為失戀所造成的難過的情緒，轉換成努力向前的養分，並對未來懷抱著希望，當自己比以前更堅強更美好時，下一次的戀愛就會悄悄接近妳了。

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