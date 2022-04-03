韓劇男神的膚質不輸女星！保養秘招公開　李準基戒澱粉、朴敘俊勤敷面膜

文／美人圈

由李準基主演的新劇《Again My Life》，講述一位檢察官重獲生命，為了展開復仇、懲治惡行。這次李準基重返校園，與眾多大學生們一起拍攝，即將奔四的他完美融入在學生群中，讓人不禁想知道歐巴凍齡的密技～除了李準基，像是趙寅成及李棟旭都保養得相當好，以下帶來男神們保養秘招，趕快傳給另一半，讓男友變身韓國歐巴！

李準基：戒吃澱粉

大家都知道李準基相當喜愛運動，精通跆拳道、巴西柔術，擁有相當壯碩的身材！除此之外，歐巴對於飲食控制也相當嚴格，為了保持身材，已經戒掉澱粉長達6年，並因此成功甩肉15公斤，聽到這邊小編已經太佩服！其實李準基曾在直播中透露，戒澱粉最主要原因是他非常喜愛拍動作戲，並總是親自上陣，內傷是家常便飯的事。戒除澱粉後，會讓體態輕盈、精神狀態也更好，在拍攝動作戲時也能更得心應手～

李棟旭：每日堅持跑10公里

擁有牛奶般的肌膚及紅潤的雙唇，李棟旭甚至比大多數女孩的膚況還要好！雖然是天生麗質，但其實李棟旭歐巴已經40歲，小編猜測，能一直保持20幾歲的體態及膚質，可能長期的健康習慣有關係。飲食健康外，還會每日堅持跑10公里，除了幫助燃脂外，也是讓皮膚變好的關鍵！此外，李棟旭也非常注重睡眠，所以女孩們不要再熬夜追劇了，否則暗沉、痘痘通通找上你。

趙寅成：做足防曬

趙寅成的臉緊緻到發光，甚至曾被選為最具代表性的皮膚美男！除了基本的保濕外，趙寅成還非常注重防曬！不單只有防止曬黑，防曬最重要的是防老化～加上趙寅成平日也喜歡吃水果，水果中富含維他命C，難怪歐巴的皮膚那麼白皙透亮！

▲趙寅成曾被選為最具代表性的皮膚美男（圖／naver， 原文出處請見naver）



宋仲基：徹底清潔肌膚

宋仲基擁有一張娃娃臉及水煮蛋般的好膚質，非常勤勞保養的他，甚至出了《皮膚美男專案》一書，談起保養可是堪比專業美容師！因為上鏡需求，難免都需要上一點妝，宋仲基在卸完妝後，就會將洗面乳搓出細緻泡沫，讓泡泡徹底清潔毛孔，才會進行保養動作～加上每天早上都會喝上一杯蘋果+藍莓打成的果汁，抗氧化同時又能美白，自帶反光板般的秘訣，一定要筆記起來！

朴敘俊：勤敷面膜、少吃高鈉食品

每次看到朴敘俊歐巴時，都忍不住讚嘆怎麼會有男生皮膚這麼好。其實朴敘俊對於保養甚至比女生還講究！有時因為拍戲而無法好好休息，導致肌膚容易乾燥，這時他會敷面膜急救，並擦上霜類鎖住水分，讓肌膚快速得到滋養，透出健康的光澤！

除了勤勞保養外，朴敘俊平時很少碰高鹽的重鹹食物，除了可以排除水腫、肌膚負擔外，還可以維持身材！歐巴不管是皮膚還是身材都維持超好，全身上下都散發致命的吸引力～

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