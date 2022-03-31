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貝克漢搶頭香戴12萬帝舵新錶　親民版「沙士圈」曝光

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▲帝舵表發表2022年度新錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

日內瓦鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders）高級鐘錶展昨開幕，時尚影響力驚人的貝克漢（David Beckham），已搶先戴上參展品牌帝舵表（TUDOR）年度主打的Black Bay Pro（碧灣專業型）腕錶，寫下「春天已經來臨，我好熱」，還附上一個臉紅紅流汗的表情符號，其實「我好熱」一語雙關，因為他獨步全球戴上熱騰騰的夯錶了。

▲▼ Tudor,Montblanc 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲貝克漢於日內瓦鐘錶與奇蹟錶展首日，搶先戴上帝舵表年度主打的Black Bay Pro腕錶。（圖／翻攝davidbeckham IG）

▲▼ Tudor,Montblanc 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲帝舵Black Bay Pro腕錶鍊帶款（左起）126,500元，皮膠合成錶帶款116,500元，織紋錶帶款116,500元。（圖／帝舵表提供，以下同）

貝克漢所戴的帝舵Black Bay Pro腕錶，配備24小時固定外圈，搭配亮眼的黃色指針，具實用的雙時區顯示功能，另一特色是一體成形的陶質夜光鐘點標記，與雪花指針絕配，而錶冠也經過改良，減少刻紋更容易轉動，共有鍊帶、黑黃配色織紋錶戴與皮膠合成錶帶等3種款式。

▲▼ Tudor,Montblanc 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲帝舵推出Black Bay GMT全新黃金鋼款式，黑棕配色錶圈被暱稱為「沙士圈」，皮錶帶款136,500元。

▲▼ Tudor,Montblanc 。（圖／公關照）

▲帝舵發表金面黑圈的Black Bay Chrono S&G黃金鋼錶，配可拆式軟墊棕色皮錶帶款190,000元。

帝舵表也為熱門系列壯大陣容，點出「新時代復古風格」為設計方向，推出Black Bay GMT全新黃金鋼款式，其黑棕配色錶圈被暱稱為「沙士圈」親民版；金色勢力也延伸至Black Bay Chrono S&G黃金鋼錶，從前一代的黑白配「熊貓面」，改為金面黑圈設計，時髦有型。

▲▼ Tudor,Montblanc 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ Tudor,Montblanc 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲萬寶龍1858系列Iced Sea日期顯示自動腕錶（左）102,000元，綠色款Iced Sea日期顯示自動腕錶95,100元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

萬寶龍（Montblanc）也進軍價位約10萬元的運動錶市場，以冰河為靈感，發表厚度僅0.4毫米面盤經過古老刮磨技法（Gratté Boisé）呈現冰河效果的Iced Sea日期顯示自動腕錶，搭配可更換的V形精鋼錶鍊，訴求佩戴起來更舒適且容易調整，此錶款同時通過ISO 6425潛水標準認證，共有黑、藍與綠色款式，各是冰河不同樣貌呈現的色調。

▲▼ Tudor,Montblanc 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ Tudor,Montblanc 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲尼泊爾登山家Nimsdai Purja，將於5月戴著萬寶龍1858系列Geosphere計時零氧腕錶登珠穆朗瑪峰頂峰進行測試，273,300元。

強悍設計另有限量290只的1858系列Geosphere計時腕錶零氧限量款290腕錶，萬寶龍特別與尼泊爾登山家Nimsdai Purja合作，他將於5月戴著此錶登珠穆朗瑪峰頂峰進行測試，此款具世界時間、南北半球轉動地球儀、24小時刻度、晝和夜指示器與圓盤顯示日期首度加入計時碼錶功能，且機芯在零氧氣狀態下製造，不僅能消除高海拔溫度劇烈變化時可能發生的起霧現象，還可以防止氧化，同時採用特別的潤滑油，確保錶款可在零下50℃的低溫下完美運作。

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關鍵字：

貝克漢, TUDOR, 帝舵表, Montblanc, 萬寶龍

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