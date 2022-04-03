金世正榮登最受歡迎韓劇女主角！私服男孩風超反轉　粉絲就愛她的直爽

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

從韓劇《學校2017》出道，隨後出演《讓我聆聽你的歌》、《驅魔麵館》的演員金世正，最新以《社內相親》榮登最受歡迎的韓劇女主角，從前不熟悉金世正的戲迷，也開始對她的一切感到好奇，像是私底下的穿著、收藏的球鞋、髮型風格…等。

在螢光幕前總是以甜美、微性感風格亮相的金世正，其實私底下不愛這類的穿著，反倒是以休閒、率性的男孩風穿搭為主，相信只要是金世正的粉絲都不意外，因為她本人的性格十分大喇喇，為人相當直爽，還因此獲得大叔世正、世正哥的暱稱。

金世正私服穿搭

男孩風穿搭

細看金世正的Instagram就能發現，她非常喜歡穿著Oversized版型的帽TEE，有時候會搭配緊身褲、有時候則是格紋寬褲，展現青春、稚氣的男孩風格，

亮點小配件

金世正在穿搭時，常常以小配件增添亮點，像是棒球帽、漁夫帽就是她很常搭配的單品，春夏會選擇具遮陽效果的漁夫帽；秋冬則是搭配大地色棒球帽、搖粒絨棒球帽。

甜美系女孩

不過金世正私下還是會穿著洋裝、小背心，以甜美風格亮相，像是刺繡小背心搭配白色寬褲、白TEE外搭毛呢罩衫…都很適合作為今年春夏的穿搭參考。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2022新球鞋看這邊！adidas Originals、Nike、New Balance…球鞋控的夢幻逸品都在這(持續更新

● Longchamp Roseau系列榮登韓劇出鏡率最高包款！竹節釦設計靈感、3大包型推薦公開