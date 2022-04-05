《語意錯誤》朴栖含根本香氛控！Jo Malone就有3罐、宰燦生日送diptyque

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓劇《語意錯誤》熱度發酵中，男主角之一的朴栖含已在3/10入伍當兵，先前為了記錄而拍攝的YouTube影片成為粉絲們解相思的出口，這才發現原來朴栖含對香氛頗有研究。

朴栖含原來是香氛控？

其實如果是熟悉朴栖含的粉絲都會知道，在過去團體KNK歌曲的舞台中也曾出現噴香水的舞蹈動作，不管是朴栖含自己的Vlog影片或是以《語意錯誤》角色張宰英身份拍攝的Vlog影片中，都能看見他家中的擺設特別留有香水的位置。甚至送給同劇男主角朴宰燦的生日禮物也是香水，哪些是他的愛？一起看下去。

diptyque 譚道淡香水

先從最新的開始說起，在張宰英Vlog中拍攝Room Tour的畫面其實就是朴栖含自己真正居住的家，和先前的Vlog一比較之下就可以知道diptyque譚道淡香水是最新出現的，以邁索爾檀木為主，更加入玫瑰木、雪松和柏樹、龍涎香等木質香氣，讓人想起森林中的廟宇，是渾厚卻通透的香氣，也有人說是聞到能沈澱心靈的香氣，也是diptyque經典的木質調香氛之一。

同場加映：diptyque 杜桑淡香水

說到譚道就不能不提杜桑，朴栖含和另一位男主角朴宰燦兩人因戲結緣打下好交情，還約定好要當「一生的朋友」，兩人間的化學反應更讓粉絲們津津樂道，在《語意錯誤》的拍攝期間恰逢宰燦20歲生日，栖含送給宰燦的生日禮物就是杜桑淡香水，3/25宰燦直播時還從包裡拿出來告訴粉絲「真的是我很喜歡的味道喔～」

Jo Malone 花園迷蹤系列 星玉蘭古龍水

在朴栖含的香氛中，有2019年花園迷蹤限量系列中的星玉蘭古龍水，是品牌在該年限量復刻的香氣，是有清新質感的花香調，以木蘭葉點綴綠色植物香氣，帶出天然橙花的溫暖花香；優雅的後味則強調木香，結合檀香木和琥珀，讓香氣細膩而感性。

Jo Malone 鼠尾草與海鹽古龍水、藍風鈴古龍水

除了星玉蘭之外，還有Jo Malone經典的藍風鈴、鼠尾草與海鹽兩罐，也是他平常就會使用的香水，鼠尾草與海鹽擁有清新的海岸、礦物的香氣；藍風鈴則是水潤淡雅的清新花香。

Tom Ford 私人調香系列暖陽橙花

對粉絲們有問必答的栖含，曾因應粉絲敲碗在Vlog中向大家介紹自己的香氛，最先拿起來的就是這罐TF的暖陽橙花，愛用程度從他一拿出100ml就完全看得出來。這款香氣結合陽光、橙花與柑橘，是以地中海波多菲諾港灣的靈感，香氣中有微風、海水和茂密的綠葉，栖含說是他夏天一定要用的香氛，讓他想到涼爽的海邊。

Tom Ford 私人調香系列 WHITE SUEDE經典白麝香限定版

另一罐TF則是經典的白麝香，以皮革與麂皮的迷人氣息，散發出一種溫暖與純白的寧靜感，乾淨的香氣宛如剛洗好澡後披著厚厚的浴袍的氛圍，是股慵懶自在的香味。

Le Labo Another 13淡香精

是LeLabo首款以雜誌為名的香氛，AnOther 總編輯 Jefferson Hack 親手於 Le Labo 紐約的實驗室裡挑選，以經典的龍涎香醚為基礎，加上其他 12 種原料，呈現出種令人迷醉而獨特的香氣，乾淨清新且自然。

byredo 鬱金香淡香精

這款淡香精靈感來自春天新摘下的鬱金香莖那股新鮮的氣息，是非常特別且很難撞香的清新花香。

YSL 自由不羈淡香精

同樣帶有橙花的氣息，並融入了薰衣草的湘調，加上大方優雅的茉莉和溫潤的麝香，是溫暖厚實、讓人難忘的花香香氣。

Dior Sauvage 曠野之心香氛

Dior男香的經典之作非曠野之心莫屬，以清新馥郁的卡拉布里亞佛手柑作為開場，包覆著巴布亞紐幾內亞香草原精的香氣，是帶有陽剛感的香氣。

Marc Jacobs Rain 雨中性淡香水

最後一罐是栖含說跟著成員買的雨中性淡香水，也是栖含會在夏天使用的香氣，前調為沾有露水的青草、野苺、克萊蒙小；中味熱帶雨、西番蓮、白色蘭花，最後則是琥珀、樹苔、麝香等。

綜合以上來說，栖含蠻喜歡橙花、海洋或是清新的花香調，以上有沒有大家喜歡的香氣呢？不妨靠櫃試試看，get同款！

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