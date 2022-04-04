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春季三款溫暖髮色好駕馭又襯膚　「焦糖暖棕」好感爆棚，捲髮直髮都美麗

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

許多人會換上新髮色迎接新季節，春暖花開的季節正適合換上襯膚的溫暖髮色，以下三款日常髮色好駕馭又襯膚，韓韶禧、IU、朴敏英都是絕佳範本。

浪漫感楓糖紅棕

帶有一點紅酒調的楓糖紅棕，能完美襯托亞洲人膚色與顏值，即使素顏或淡妝，也不會顯得沒精神。這款髮色看似強烈、充滿性感魅惑，其實很顯氣質，只要加點瀏海與捲度後，立即浮現浪漫少女感，整體造型質感大躍進，也是韓星相當喜愛的髮色之一。

好感系焦糖暖棕

自帶仙氣的溫柔髮型秘訣，就是人見人愛的焦糖暖棕，這款髮色比較低調，但減齡、提亮的效果都很好，能幫助氣色升級、給人甜美明亮與溫暖的感覺，不會讓人覺得過於銳利。同時非常不挑人、捲髮直髮都溫柔，非常適合OL日常造型與不敢挑戰大膽顏色的女子們。

初戀感深焙黑茶

黑茶色系回歸，如果想駕馭更廣泛的造型，這款就相當適合，趨近於黑色的炭焙黑茶，能幫助襯出肌膚的雪白透明感，又純又慾，可帥氣、又能高冷空靈，染後髮絲柔順有光澤，看起來就宛如絲緞般高級。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 染髮, 髮色

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