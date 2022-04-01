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77老大分享「外食族7日減肥菜單」　麥當勞、肯德基都能吃還瘦2公斤

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

正在減肥瘦身的人是否吃水煮菜、雞胸肉吃到無比厭世？還是妳屬於懶得自己煮，想方便一點吃外食，可是又會擔心熱量超標？77老大幫妳整理好外食族的7日減肥菜單，裡面居然有麥當勞、肯德基、漢堡王和涮涮鍋…也太吸引人了吧！

77老大幫大家設計整理的「外食族7日減肥菜單」既能吃得美味又可吃得飽！而且還能在一周內瘦個1～2公斤，如果妳也是外食族，如果妳也想瘦下來，那就趕快把這份珍貴無比的菜單記下來吧！

外食族7日減肥菜單

第一天

早餐：沙拉+ 無糖豆漿

午餐：麥當勞鱈魚堡或烤雞堡，薯條換成沙拉，飲料選綠茶或者ZERO可樂（漢堡醬少或去掉）

晚餐：自助餐半碗糙米飯、一個蛋、兩份青菜、一份魚、瘦肉或者雞肉

第二天

早餐：里肌蛋吐司 + 黑咖啡

午餐：便當可滷不可炸，多魚雞少肥肉（記得白飯叫老闆少給一半）

晚餐：漢堡王小華堡，配沙拉加無糖茶

第三天

早餐：低脂牛奶 + 莓果穀片（五顏六色的球球不要）

午餐：便利商店涼麵、蕎麥麵（不要選麻醬）

晚餐：雞肉飯 + 雞湯（把油撈掉） + 燙青菜（少滷汁）

第四天

早餐：烤雞三明治 + 果汁原汁

午餐：10顆水餃（不加麻、香油）+清湯（蛋花湯、紫菜湯）

晚餐：鹽水雞點一份雞胸肉，任何蔬菜都可以（醬料加一半）

第五天：

早餐：水果＋蛋＋地瓜

午餐：SUBWAY火雞胸肉潛艇堡或鮮蝦潛艇堡（不加西南醬、美乃滋）

晚餐：涮涮鍋湯底選原味或昆布湯，選低脂的肉（沾醬不加沙茶）

第六天

早餐：蔬菜蛋餅or摩斯番茄吉士蛋 + 無糖豆漿

午餐：湯麵（陽春湯麵、冬粉湯麵） + 燙青菜 or 皮蛋豆腐（少滷汁）

晚餐：義大利麵（番茄或清炒）

第七天

早餐：優格 + 穀片 + 水果

午餐：關東煮選纖維高的蔬菜，加工食品儘量少吃（湯只喝半碗）

晚餐：肯德雞薄皮嫩雞、沙拉和無糖熱紅茶（很想吃甜點可以加上一顆蛋塔，熱量也不到450大卡）

最後77老大也不忘提醒大家，在享「瘦」這份菜單時，也要記得做這2件事：

1.搭配一周運動兩次

2.飯前喝半杯溫水

這樣，一周瘦個1-2公斤絕對是輕輕鬆鬆！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

關於「蛋白質減重」：專業營養師分享正確做法 才能愈吃愈瘦不反彈！

2022年度最佳飲食法排名出爐！「地中海飲食」蟬聯5年榜首

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 77老大, 外食族, 減肥, 麥當勞

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