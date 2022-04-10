大地色穿得不土有訣竅　四種單品搭配同色系、炫腹裝學起來

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

關於大地色系，如何不穿得土氣相對重要，以下帶來四種搭配技巧，讓妳在運用單品穿搭時能夠掌握重點，搭出時髦風格。

搭配TIPS

長版風衣造型

風衣的穿搭運用是不少人在大地色風格會想到的重點單品，需留意造型的比例配置，建議選擇長度過膝蓋的風衣，並搭配領巾達到畫龍點睛的效果。

領巾的運用能讓整體不過會過於正式，多些隨興氛圍。

單車褲混搭

單車褲是近年搭配的熱門單品，以往運動感十足的單車褲運用混搭方式反而多了分性感的街頭魅力，可以選擇斗篷式的上身搭配單車褲，鞋款建議可以選擇短靴，打造帥氣的中性風格。

同色系穿搭

同色系穿搭需留意各單品間的比例配置，本季伸展台不少設計師都推出能讓小腹露出的「炫腹」設計，春夏之際不妨嘗試。

學院風混搭

此種風格的穿搭邏輯其實與單車褲混搭類似，同樣都是運用上寬下窄的比例搭配，不同的是多了正式感，可以選擇領帶、針織背心、長襪及襯衫搭配。

編輯單品建議

Dior 在 2022 春夏系列推出不少以大地色系作為主色的秀上造型，下半身消失的穿搭技巧讓女人多了個性與率性，橘色切爾西短靴與小包的點綴讓造型增加更多的層次。

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