安海瑟薇的5個珠寶造型！搭細肩、鏤空禮服超有記憶點　一次比一次更美

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

安海瑟薇（Anne Hathaway）以電影《麻雀變公主》打響知名度，再從《穿著Prada的惡魔》、《斷背山》、《魔境夢遊》、《貓女》、《高年級實習生》到《女巫們Witches》，演什麼像什麼的實力造就她成為好萊塢巨星；而天生一張洋娃娃般的精緻面容，與173公分的高挑勻稱身型，每回穿上禮服現身紅毯甚至是私服，皆備受鎂光燈寵愛！近期，安海瑟薇（Anne Hathaway）為了宣傳與「小丑」傑瑞德雷托（Jared Leto）的新戲《新創玩家》，多次現身公開場合與紅毯，一次比一次更美的時髦造型以及穿搭珠寶細節都是話題焦點！





以下就為大家整理安海瑟薇Anne Hathaway的5個穿搭造型與珠寶細節：

安海瑟薇Anne Hathaway的穿搭造型1

安海瑟薇身著David Koma的藍黑雙色鏤空洋裝出席《新創玩家》Apple TV+首映會，不對襯的鏤空剪裁與藍黑撞色設計超特別，大秀勻稱腰身和修長美腿，每個轉身都讓人眼睛為之一亮。服裝細節令人十足玩味，珠寶就以簡單大方為守則：著重在戒指，雙手各戴上一款寶格麗BVLGARI的經典Serpenti鑽石多圈戒指、Serpenti Viper系列玫瑰金戒指鑲有縞瑪瑙細節，柔中凸顯個性，且不過分浮誇！

安海瑟薇Anne Hathaway的穿搭造型2

安海瑟薇以Christopher John Rogers繽紛色原點褲裝現身街頭，出席美國脫口秀主持人Stephen Colbert的節目錄影，別於以往的俏皮亮麗風格，再扎上高馬尾看起來青春洋溢！搭配髮型，安海瑟薇耳際戴上BVLGARI寶格麗的四瓣小花造型的Fiorever系列，別緻的耳掛+耳環設計，為整體造型注入精緻感。

安海瑟薇Anne Hathaway的穿搭造型3

同樣為了宣傳《新創玩家》出席美國SXSW南方音樂節，安海瑟薇以瀏海髮型搭配Versace光澤質感禮服亮麗登場，腰際挖空與中央的梅杜莎裝飾，超有記憶度！禮服重點已足夠，珠寶部分選擇小巧簡約的寶格麗BVLGARI Fiorever系列玫瑰金鑽石項鍊。

安海瑟薇Anne Hathaway的穿搭造型4

安海瑟威Anne Hathaway現身Giorgio Armani 2022秋冬米蘭時裝週現場，她一襲復古優雅的褲裝造型引起討論，仔細看穿搭細節也不馬虎—戴上寶格麗Serpenti手鐲錶與Fiorever花朵造型鑽石耳環，完美襯出女神氣場。

安海瑟薇Anne Hathaway的穿搭造型5

安海瑟薇以Valentino黑底彩色花卉圖騰連身褲現身螢光幕前，穿搭寶格麗蛇型鑽石多圈戒指、Fiorever系列鑽石流蘇耳環與髮型呼應；另外，值得一提的是耳環具可變換式設計（流蘇可卸下），有耳釘耳環與流蘇耳環兩種造型轉化。

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