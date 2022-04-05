fb ig video ETtoday search mobile

安海瑟薇的5個珠寶造型！搭細肩、鏤空禮服超有記憶點　一次比一次更美

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

安海瑟薇（Anne Hathaway）以電影《麻雀變公主》打響知名度，再從《穿著Prada的惡魔》、《斷背山》、《魔境夢遊》、《貓女》、《高年級實習生》到《女巫們Witches》，演什麼像什麼的實力造就她成為好萊塢巨星；而天生一張洋娃娃般的精緻面容，與173公分的高挑勻稱身型，每回穿上禮服現身紅毯甚至是私服，皆備受鎂光燈寵愛！近期，安海瑟薇（Anne Hathaway）為了宣傳與「小丑」傑瑞德雷托（Jared Leto）的新戲《新創玩家》，多次現身公開場合與紅毯，一次比一次更美的時髦造型以及穿搭珠寶細節都是話題焦點！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

以下就為大家整理安海瑟薇Anne Hathaway的5個穿搭造型與珠寶細節：

安海瑟薇Anne Hathaway的穿搭造型1

安海瑟薇身著David Koma的藍黑雙色鏤空洋裝出席《新創玩家》Apple TV+首映會，不對襯的鏤空剪裁與藍黑撞色設計超特別，大秀勻稱腰身和修長美腿，每個轉身都讓人眼睛為之一亮。服裝細節令人十足玩味，珠寶就以簡單大方為守則：著重在戒指，雙手各戴上一款寶格麗BVLGARI的經典Serpenti鑽石多圈戒指、Serpenti Viper系列玫瑰金戒指鑲有縞瑪瑙細節，柔中凸顯個性，且不過分浮誇！

安海瑟薇Anne Hathaway的穿搭造型2

安海瑟薇以Christopher John Rogers繽紛色原點褲裝現身街頭，出席美國脫口秀主持人Stephen Colbert的節目錄影，別於以往的俏皮亮麗風格，再扎上高馬尾看起來青春洋溢！搭配髮型，安海瑟薇耳際戴上BVLGARI寶格麗的四瓣小花造型的Fiorever系列，別緻的耳掛+耳環設計，為整體造型注入精緻感。

安海瑟薇Anne Hathaway的穿搭造型3

同樣為了宣傳《新創玩家》出席美國SXSW南方音樂節，安海瑟薇以瀏海髮型搭配Versace光澤質感禮服亮麗登場，腰際挖空與中央的梅杜莎裝飾，超有記憶度！禮服重點已足夠，珠寶部分選擇小巧簡約的寶格麗BVLGARI Fiorever系列玫瑰金鑽石項鍊。

安海瑟薇Anne Hathaway的穿搭造型4

安海瑟威Anne Hathaway現身Giorgio Armani 2022秋冬米蘭時裝週現場，她一襲復古優雅的褲裝造型引起討論，仔細看穿搭細節也不馬虎—戴上寶格麗Serpenti手鐲錶與Fiorever花朵造型鑽石耳環，完美襯出女神氣場。

安海瑟薇Anne Hathaway的穿搭造型5

安海瑟薇以Valentino黑底彩色花卉圖騰連身褲現身螢光幕前，穿搭寶格麗蛇型鑽石多圈戒指、Fiorever系列鑽石流蘇耳環與髮型呼應；另外，值得一提的是耳環具可變換式設計（流蘇可卸下），有耳釘耳環與流蘇耳環兩種造型轉化。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

Longchamp Roseau系列榮登韓劇出鏡率最高包款！竹節釦設計靈感、3大包型推薦公開

Chanel 2022春夏推出寶寶藍、櫻花粉零錢包、卡片套，還有經典小黑款(附售價)

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

比168更簡單的「53535」瘦身法！　女生實測半年狂瘦15公斤

比168更簡單的「53535」瘦身法！　女生實測半年狂瘦15公斤

這三大星座專出「寶藏男」！NO.1可靠又掏心掏肺的對待愛人，當然必追

這三大星座專出「寶藏男」！NO.1可靠又掏心掏肺的對待愛人，當然必追

朴敏英其實是隱藏版女鞋頭！私服腳上穿的全是入手難度五顆星的限量鞋

朴敏英其實是隱藏版女鞋頭！私服腳上穿的全是入手難度五顆星的限量鞋

別讓「小事」毀了好印象　3個儀容小細節「男生最有感」 6句安慰話語比「你還好嗎？」更暖心　靜靜待著就是最好的幫助 存錢好難！5個「讓你多花錢」的心理學陷阱全破解 第一眼看出什麼字？　靠直覺「腦補」測出隱藏真實性格 象印保溫杯激殺3.5折！1mm超薄瓶身好輕盈　安全鎖放包包也不漏 營養師曝「吃早餐減重5原則」，400種組合讓你天天吃不一樣 最在意的「擇偶條件」！交友軟體用戶票選Top 5　網笑：第一太真實

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面