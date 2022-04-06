MAMAMOO頌樂的一日減肥食譜公開！三餐照吃免挨餓　起床先吃蘋果

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國人氣女團MAMAMOO成員頌樂（Solar）2022年以個人首張迷你專輯《容：FACE》回歸，照例在回歸前會管理身材的她，持續在個人YouTube分享瘦身經驗談，這次就來看看她之前分享的一日菜單！

能健康瘦身的一日三餐

「懶惰地獄裡絕對沒有金容仙！」以嚴格的自我管理成為話題的MAMAMOO頌樂，經常在自己的YouTube頻道「솔라시도 solarsido」裡分享減肥菜單及瘦身運動，這次帶來了減肥也能吃得飽的一日三餐。

起床：先吃半顆蘋果

頌樂表示起床後睜開眼的第一件事就是找蘋果吃，在正餐前的30分鐘會先吃掉半顆蘋果，蘋果含有豐富的水溶性膳食纖維能刺激腸道蠕動、幫助排便，且熱量低又能增加飽足感。但如有腸胃疾病或血糖波動者則不建議空腹吃，可以搭配一些麥片或燕麥粥一起食用。

第一餐：以豆飯取代白米飯

飲食內容：110g的豆飯+150g的牛里肌+生菜+紅蘿蔔+蘿蔔泡菜+蛋白質飲

減肥期間還是要攝取適當的蛋白質，如果吃膩雞胸肉的話，可以像頌樂一樣選擇脂肪量相對較少的牛里肌肉，並以健康的豆飯取代白米飯。蔬菜當然也不能少，頌樂表示自己並不愛吃菜，所以會以菜包飯的方式食用，不喜歡吃沙拉或蔬菜的朋友也可以跟著試試看。

飯後30分鐘：補充保健食品

因為頌樂行程忙碌，平時也會藉由保健食品來補充一些可能攝取不足的營養成份，像她選擇的營養劑有：膠原蛋白、綜合維他命、維他命C、維他命D、海藻錠、左旋肉鹼、乳酸菌，大家可以依照自己的生活型態與飲食模式來調整。

飯後1小時：3小時運動時間

頌樂在吃完第一餐後便會開始進行一些在家也能做的居家運動，包括核心運動及各部位肌肉訓練，途中也會補充一些蛋白質飲稍作休息，再接著進行1000個腹肌運動及30分鐘的有氧運動。

第二餐：以南瓜取代白飯

飲食內容：100g左右的南瓜+7塊豆腐+海帶+紅蘿蔔+章魚+芝麻葉

第二餐的主食以南瓜取代白飯，先把南瓜籽都去除後再切塊放進氣炸鍋煮熟後食用，一樣會用芝麻葉包著其他配料一起吃，健康均衡又不無聊的一餐就搞定了。

飯後：散步2小時

吃飽後絕不閒著的頌樂，會帶著寵物犬Yongkeey出去散步2小時，果然瘦身的不變道理就是要少吃多動！

第三餐：不吃澱粉，蛋白質一定要充足

飲食內容：4片紅蘿蔔+6顆水煮蛋+自製優格+13顆藍莓+些許蜂蜜+蛋白質飲

最後選擇以較輕盈無負擔的食材當成晚餐，捨去澱粉類食物，但絕不能少了蛋白質，因此她以親手做的優格配上藍莓及蜂蜜，另外還有水煮蛋、杏仁奶等等來作為一天的最後一餐。

頌樂在影片結尾表示，她不會每天都吃一模一樣的減肥餐，畢竟吃久了一定會膩，但大致上的菜單形式一樣，稍微輪流不同的菜色，配上適當的運動，才能健康又有效的瘦身。

馬上看頌樂的YouTube影片

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 關於「蛋白質減重」：專業營養師分享正確做法 才能愈吃愈瘦不反彈！

● 2022年度最佳飲食法排名出爐！「地中海飲食」蟬聯5年榜首

● 香菜醬拌雞胸肉/青花菜辣炒雞丁/時蔬燉雞煲，3道極好吃低脂雞肉餐做法來了！