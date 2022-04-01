游進綠意泳池、爽吃和牛鍋　台南十鼓捷絲旅外觀竟是「糖的結晶體」

文、圖／Ean

「Just Sleep 捷絲旅」是晶華國際酒店集團旗下，主打把在地元素融入設計中的年輕化風格旅館品牌，標榜能以相對平價獲得媲美五星級飯店的服務，目前在台灣已有 9 間分館，曾入住過礁溪館，那的日式大眾裸湯深得我心，再來就是 2021 年夏天開幕的「捷絲旅台南十鼓館」讓我有高度興趣。日前藉由一趟三天兩夜台南行，終於開箱全館只有三間的最高級「十鼓套房」。旅館緊鄰十鼓仁糖文創園區，提煉出糖與鼓樂作為代表性的鄰里文化，轉化為具質感的設計元素，明妝暗藏從建築外觀、大廳到客房；餐食也不馬虎，是由台南晶英酒店星級主廚團隊親自駐點提供。印象最深刻是這裡擁有第一眼就讓我想到涵碧樓的露天碧綠泳池，也是目前該品牌中唯一提供泳池的。用最豪奢的捷絲旅形容這間台南十鼓館，一點也不為過！實際體驗後便知哪裡是像品牌英文名所說的只睡一晚那麼簡單。

▲融入在地故事，很有質感的十鼓套房

▲台南晶英主廚團隊駐點提供美味料理

▲被綠樹環抱的景觀泳池

捷絲旅台南十鼓館外觀是以糖的結晶體為靈感來呼應糖廠歷史，室內空間融合鼓樂元素及糖廠溫潤的色調，設計師發揮大膽創意，讓大廳垂掛數個舊糖廠巨型鐵製漏斗，搭配地面花磚與復古的有型沙發，不只日間有味，到了夜裡，在優異的照明設計下又呈現出另種靜謐風華，怎麼拍是怎麼美。

▲建築外觀以糖的結晶體為設計靈感

▲大廳天花板以舊糖廠的大型鐵製漏斗為設計

▲從地磚、沙發到擺飾，整體設計相當到位

到 24 小時開放的鼓逸廊，當個最 chill 的古意人

不光大廳，2 樓還有個 24 小時開放的休憩空間取名「鼓逸廊」，我欣賞官網上巧妙運用諧音的介紹文字「待在鼓逸廊，當一個最純粹的古意人」，逗趣可愛。這裡用了鄰居「十鼓仁糖文創園區」不少圖像式元素進行設計，輕工業風的空間裡備有咖啡機、微波爐、自動販賣機，還有投幣式洗衣機等設備，讓我想到國外青年旅館（Hostel）的特色交誼廳，戶外還有舒適的露天座位，若有興致還可跟大廳櫃檯借用飛鏢與手足球，跟親友一較高下同樂。

▲帶些美式的輕工業風，待在裡頭讓人放鬆

▲可呼朋引伴來場手足球競賽

▲牆上掛了多幅十鼓仁糖文創園區的攝影作品

▲外頭還有個舒適的大露台

全館三間的十鼓套房，摩登懷舊還有景觀大露台

飯店樓高十層有 129 間房、共規劃 8 種房型，本次入住的「十鼓套房」，不含超大的景觀露台、室內有 14.5 坪，寬敞空間區分為客廳與臥室，也是館內少數幾間有浴缸的房型。延續大廳的設計風格，客房裡使用了不少像鼓、藤編等在地元素，加上具質感的配色與同樣出色的照明設計，營造出摩登的懷舊氛圍，十分迷人。

▲設計很不錯的客廳區

▲臥室區，床邊小桌是融合主題的鼓

▲提供的玻璃漱口杯是台灣在地「春池」所出品

▲洗手台牆面壁磚，深淺不一的藍帶些神秘，很美

漾出綠的超美泳池，必游

別說沒提醒你要記得帶泳裝，不然可是會捶心肝！初來乍到，我就被綠意盎然的露天泳池給深深吸引，看著看著，突然感到有些熟悉，原來，是讓我想到涵碧樓那座與日月潭相連的絕美泳池，有著結晶感的碧綠磁磚讓池水與周邊綠樹相映，徜徉大自然的度假感確實有幾分相似，這讓我連續兩天早餐後都忍不住下水愜意的來游個幾趟，舒暢。

▲幸運遇上放晴的好天氣

▲來回游上幾趟，悠哉的度假時光

▲從房間大露台的俯瞰風景，奇美博物館也被囊括其中

晶英主廚團隊駐點全日餐廳提供星級料理

飯店有間全日餐廳「Just Café 捷食藝」位於一樓有泳池為景，從早餐、中餐提供到晚餐。由台南晶英酒店星級主廚團隊親自駐點，如同飯店設計，這的早餐也有質感，雖非是包山包海的萬國百匯，但種類上已相當多元，我尤其推薦白粥，口感綿密的恰到好處，此外生菜沙拉也有著晶華集團一向的高水準。坐在池畔百葉木窗旁品嚐早餐，讓灑落的晨光開啟一天，真好！

▲拱廊、木百葉，構築這間美麗的全日餐廳

▲早餐的自助餐檯區

▲在晨光中享用一頓豐盛美味的早餐，讓人心生愉悅

▲從木百葉看出去的泳池風景

不得不說這間餐廳確實美，連續兩晚決定都不出門，選擇在此享用晚餐。午晚餐提供主廚特選菜單，不只有多樣的西式餐點，團隊還持續開發新口味，例如這回就搶先體驗到之後將會推出的泰式和牛涮涮鍋，當肥美的和牛遇上泰式酸辣，滋味鮮明但又平衡，不光吃巧還準備要讓房客和牛吃到飽，值得期待！

▲先行體驗飯店之後要推出的泰式和牛涮涮鍋吃到飽，肉質相當好

▲輕鬆的炸物系晚餐

▲ 逛完奇美博物館後，晚餐就留在飯店享用

散步造訪十鼓與奇美，一趟感動的美學行旅

老實說，這間旅宿什麼都好，唯一會讓人猶豫的可能就是地理位置。捷絲旅台南十鼓館離台南市區較遠，原本我想說來這住兩晚會不會交通不便或甚至有些無聊，實際入住後發現是我多慮了。趁地利之便，我好好造訪了緊鄰的兩大景點，不管是十鼓仁糖文創園區或是奇美博物館，都是散步可到，兩處都值得各花上大半天好好的逛！

▲走在十鼓仁糖文創園區裡，會有一種尋寶的樂趣

▲ 有著哈利波特魔幻風格的場景

特別是延長至 5/15 的奇美博物館特展「蒂姆．沃克：美妙事物」相當值得一看！來自英國 V&A 博物館的這場展覽，保留原味再加上台灣巧手創意，不光可欣賞到 Tim Walker 極具藝術性的策展式攝影作品，同樣讓人激賞的是奇美博物館非常優秀的佈展設計，是一場看了會感動的展覽。

▲「蒂姆．沃克：美妙事物」特展立下了台灣展覽的新高度

▲透過專業解說更加了解攝影師創作的靈感來源

▲佈展設計花了很多心力，相當不容易

讓人細細品味的飯店設計，洋溢東南亞渡假風的泳池，還有兩大具水準的園區等待放慢腳步遊覽，這回入住捷絲旅台南十鼓館，雖少了府城小吃行程，但卻讓我舒服的經歷一趟有在地故事也有國際視野的台南美學行旅。

▲十鼓套房客廳，相當有味道

▲早晨的全日餐廳，射入的光線很美

/ Info. /

捷絲旅台南十鼓館

官網 | 臉書

地址：台南市仁德區文華路二段300號

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優惠方案情報

【Just Ten-Drum 暢遊十鼓】

住房優惠專案（專案日期：即日起至2022/06/30）：任選含早或不含早方案，兩人成行，每房$3299起，依住房付費人數贈送十鼓文創園區門票

【Just Museum 漫遊博物館】

住房優惠專案（專案日期：2022/01/01-2022/06/30）：二人成行，入住鼓韻/鼓悅客房，每晚NT$3,299起，含翌日早餐2客及奇美博物館常設展門票2張

註：若想看 Ean 大推的特展，持常設展門票可於現場享 300 元加購《蒂姆．沃克：美妙事物》特展門