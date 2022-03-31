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台灣無印良品宣布350款商品「逆勢降價」　平均降幅25%，最高省6成

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▲無印良品、樂高旗艦店。（圖／無印良品、樂高提供）

▲無印良品宣布旗下350款商品降價。（圖／無印良品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

從過年後民眾感受萬物齊漲，連小吃、停車費等都要多上幾個銅板，台灣無印良品今（3／31）宣布，將針對近350款商品實施「新價格」，平均降幅約25%，甚至還有單品降幅高達67％，無印良品從數年前就開始實施一年兩次商品調降措施，目前調降商品數量已累計至4000款。

行政院主計處統計資料顯示2022年2月消費者物價指數CPI年增率2.36%。台灣無印良品則宣布，藉由18週年生日慶，針對近350款商品實施「新價格」，平均降幅約25%。包括織品、居家用品、寢具、電器、收納、文具、美容保養等商品都有，讓消費者能在一片漲聲中感受到一點小確幸。

▲無印良品降價單品。（圖／業者提供）

▲降幅最高的棉圈絨毛巾毯，原價1,790元，新價格599元，降幅67%。（圖／業者提供）

其中較熱門的降價商品包括PP文具系列，降幅從23%到46%不等，而降幅最高的織用品，則有4月上市的棉圈絨毛巾毯，去年原價1,790元，降至599元，降幅67%、棉凹凸織床包系列原價1,590-2,240元，降至690-1,190元，降幅47-57%，以及棉圈絨可剪裁浴巾原價599元，新價格為299元，降幅50%。有機棉手帕系列原價149元，新價格也降至69元，降幅54%。

▲無印良品降價單品。（圖／業者提供）

▲棉凹凸織床包，原價1,830元，新價格790元，降幅57%。（圖／業者提供）

除無印良品之外，日本通信販售的保養品朵茉麗蔻，日前也宣布調降旗下保養品價格，最高降幅的產品為「乳霜20」，原價4,300元、調降後的新價格為3,900元，直接省下400元。

關鍵字：

無印良品降價, 朵茉麗蔻

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