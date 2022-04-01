薄荷糖竟然也入榜！營養師點名容易「引起口臭」食物，少吃為妙

▲長時間佩戴口罩，更明白口氣清新的重要性。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

長時間佩戴口罩，讓很多人才驚覺原來自己有口臭，口臭的原因很多，舉凡衛生習慣、疾病等，營養師余朱青指出，有時候是因為吃了一些食物造成，像是肉類、酒精飲料、甜食都有可能，盤點容易引起口臭的食物，請適量攝取多注意。

你一定有這種經驗，和人近距離接觸時，聞到對方不好的口氣讓人難受，也因為現在長時間佩戴口罩，更讓人留意口氣問題。營養師余方青指出，有些食物容易引起口臭，她舉例像是吃太多肉類，蛋白質攝入過多，身體來不及吸收，在分解的過程會產生氨氣排出體外，就會產生不好的味道。

或是加上大魚大肉之後，食物殘渣越多，一些細菌在分解食物殘渣的同時會產生可揮發的硫化物，也就有了口臭。另外像是酒精飲料有利尿功能，容易使身體缺水，阻礙唾液分泌，如果過度飲酒，就會加重口臭。

酒的熱量也很高，所以要減少喝酒，

營養師分享，有些食物會讓嘴巴有不好味道，有些食物也會幫忙去除口腔異味，像是綠茶含氟，可以和牙齒中的磷灰石結合，具有抗酸防蛀牙的效果，綠茶中的兒茶素可以減少口腔中的細菌，同時也可去除不好的的口氣。

香菇含有香菇多醣體，可以抑制口中的細菌製造牙菌斑，另外像是一些辛香料也可以去除口臭，項是吃生魚片會用到的芥末，芥末裡的成份也可以抑制細菌繁殖防口臭產生。

另外含有維他命C的的食物，例如奇異果含有豐富維他命C、酵素、多酚以及膳食纖維，這些都有助於消除口臭，還有富含膳食纖維的食物，像是黑木耳、昆布、海帶芽、大豆，可以促進腸胃排出一些造成臭味的有害物質，對消除口臭也有幫助。

她也提醒，不少人發現口氣不佳時會吃薄荷糖，雖然薄荷有清新的好味道，但是大多數的薄荷糖都含有糖，糖是細菌最喜歡的美食，在細菌分解糖的過程中釋放硫化物，反而會造成口臭。

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）