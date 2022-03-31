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王淨約會就愛「偽素唇」、壞特用「手指上妝」耍心機

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▲▼DIOR唇膏活動。（圖／品牌提供）

▲迪奧以時尚配件為靈感設計的全新唇膏。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

Dior今（3/31）於台北信義區舉辦《迪奧癮誘限定快閃體驗館》，邀來林柏宏、王淨和壞特?te擔任癮誘大使，身為唇膏迷的他們，大方分享美唇秘訣，就連林柏宏也大推潤色護唇膏，淡淡粉紅發色，即便是男生塗起來也毫無違和感。

▲▼DIOR唇膏活動。（圖／品牌提供）

王淨興奮分享，她人生中第一支唇膏就是迪奧，學生時期存了很久的錢才買下它，回憶當初小心翼翼的擦，非常呵護寶貝。聊到約會時會選擇的唇色，她表示第一次約會的話，會選擇#001潤唇膏，想讓對方看見她最接近素顏的狀態，日後隨著場合別，可換上不同色的唇膏，像是一起燭光晚餐的話，就會挑選#8磚紅色，顯得高雅有氣質。

她也提醒大家，想要有漂亮的唇色，除了塗上唇膏，每一天的卸妝清潔都一定要確實，避免口紅殘留造成暗沉，才能讓嘴巴看起來bling bling。

▲▼DIOR唇膏活動。（圖／品牌提供）

壞特?te表示，約會的話一定會先塗上護唇膏，讓乾乾的唇有潤澤度，選擇方面她也很有心機，她建議要挑那種看起來有裝扮，但看起來卻不刻意的顏色，像是#727帶點薄紗感的暗紅色，她會用手指沾上，再輕輕按壓雙唇，看起來不刻意，但卻很好看。

她笑稱因為自己只露下半臉，所以對於選擇唇膏和唇部保養更為重視，最近很愛去海邊玩，海水泡過會讓雙唇變得更乾，所以平常敷面膜一定會帶到嘴巴，其他像是唇部去角質也必用，晚上厚敷護唇油，每天花點時間把自己照顧好，也是一種享受。

▲▼DIOR唇膏活動。（圖／品牌提供）

林柏宏則分享，某些工作場合因為燈光很強，自己也會擦上潤色唇膏幫助增加氣色，私下也愛看女生擦這種淡粉紅色，水水潤潤看起來很自然，讓人很想親下去。

▲▼DIOR唇膏活動。（圖／品牌提供）

▲Dior 全新癮誘唇膏，4月開賣。

關鍵字：

Dior, 王淨, 壞特, 林柏宏

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