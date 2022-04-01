吳姍儒肌膚好到發光靠「這招」！自曝鹹酥雞、珍奶照吃不發胖秘訣

▲吳姍儒婚後首場記者會，肌膚好到會發光。（圖／記者李毓康攝）

記者張毓容／綜合報導

金鐘主持女神Sandy吳姍儒自1月底婚禮結束便飛往美國蜜月、與男方家人齊聚，近日剛返台完成隔離的她，31日出席人氣保養品牌寶拉珍選代言活動，狀態超好的她，不僅大方分享自己的美肌準則，更自曝鹹酥雞、珍奶不忌口也能維持身材的小秘訣。而散發幸福光芒的她，一現身也被大家關心婚後生活和生子進度，她自曝自己現在走豁達路線，沒有要追進度，「生小孩子這件事就是有就生，沒有就算了。」

▲她也跟老公分享自己愛用的水楊酸系列。（圖／品牌提供）



身穿一襲純白開衩洋裝現身代言活動現場的Sandy，肌膚細緻到會發光，而手握多檔節目主持棒，經營Podcast頻道又身兼作家身分的她，在忙碌日程中仍保持最佳美貌狀態，對此她歸功於自己多年來的保養祕訣—「只選擇自己需要的保養產品」，她表示：「每個人都應該先認識自己的肌膚，再選擇對應的產品來使用，而不是一味追隨潮流。」

她提到自己有「囉唆的皮膚」，不僅混合偏乾，又容易敏感、起疹子，為了照顧好皮膚狀態，她在保養品的挑選上很花心思，會想盡辦法、嘗試各種保養品，只為了找到適合自己的產品。像是寶拉珍選2%水楊酸系列產品就是她的愛用好物，不僅能幫助去除老廢角質，也能改善臉部和身體肌膚上的顆粒、暗沈和毛孔。

她也透露自己現在每天光是臉部保養就會花30分鐘左右，如果還有力氣的時候，還會再認真的擦身體乳、按摩油之類的多按摩身體，但她也坦承好幾次都按到直接睡著，笑說自己的「保養體力」還要再訓練一下。

Sandy平時除了很重視保養，對於身材管理也不遺餘力，在飲食上很有自己一套規範！她表示自己的飲食控制其實很簡單，就是不加鹽、不加味精，不額外用醬料，「聽起來很難吃，但其實很多天然食物就很有自己的味道，除了食物本身的味道外，像是蔥薑蒜、辣椒、檸檬都是非常好調味的東西」，她還會用沒有加鹽的胡椒粉，甚至肉桂粉都可以拿來調味，

除了吃少調味，被問到是否有其他忌口的食物，她笑說「我覺得人生還是要偶爾吃一吃」，如果接下來幾天沒什麼大事，吃一點想吃的也沒關係，就連鹽酥雞也可以吃，只是吃了鹽酥雞後，只是吃了後要怎麼代謝油脂就是重點，她就透露自己會多吃小黃瓜，或是用大黃瓜切片泡水來喝，幫助消水腫、代謝。

不僅鹹酥雞，她連珍珠奶茶都照喝，她認為有時候喝些飲料讓自己開心一下也是很好的，但她會喝無糖的，不管是珍奶、巧克力牛奶或茶飲，都要喝無糖。再加上多喝水，如果可以，她更建議一天可以喝到3500～4000c.c.的水量是最好的。

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