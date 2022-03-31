范曉萱獻最大尺度挺GUCCI「賈靜雯也誇美」　私下祝福大S閃婚

記者鮑璿安／台北報導

GUCCI於今（31日）舉辦LOVE PARADE系列上市派對，現場眾星雲集，包括張震、張孝全、賈靜雯、范曉萱、曾之喬、莫允雯、蔡詩芸、天心等人齊聚，為迎合系列的好萊塢主題風格，天心與范曉萱都放送大尺度狂野造型。被問到大S閃婚的消息，范曉萱透露自己有送上訊息祝福，不過現階段忙於工作，很多新聞自己也是事後才知道。

▲范曉萱破尺度網襪造型亮相。（圖／記者李毓康攝）

范曉萱以透視網襪搭配oversize外套帥氣亮相，少有的破尺度造型連她都承認：「今天是第一次大尺度，還好大家給我信心。」為了致敬60年代復古氛圍，范曉萱妝髪特別以浮誇效果呈現，讓她有種置身於電影場景的感覺。久違亮相，不免被問到好友大S閃婚的感受，范曉萱坦言已在訊息中祝福對方，並得到大S以貼圖回應，她也解釋自己工作時真的不看新聞，有些事情還是身邊人告訴自己才知道，「我希望身邊人都好，健康平安就是最大幸福。」

▲天心形容自己美到沒人正視。（圖／記者李毓康攝）

天心此次穿上深V黑色裙裝，展現創意總監Alessandro Michele喜愛的好萊塢文化，她對今天優雅大膽的造型非常喜歡，更形容自己「美到沒人正視」。同樣身為韓國媳婦，天心也分享了遠距離戀愛的建議，她說天天視訊分享大小事很重要。

▲賈靜雯穿著經典中性西裝。（圖／記者李毓康攝）



賈靜雯今日則是走偏中性風格，她提到：「一直對品牌的印象是充滿色彩與女人味，我本身很愛西裝，所以討論好今天要穿露身材的經典西裝。」自己很愛背後的扣飾小細節，腰線比例很精緻，至於會不會擔心尺度被天心比下？賈靜雯認為有態度更重要，她也特別大讚范曉萱「怎麼樣都很美」。

▲張孝全、張震。（圖／記者李毓康攝）

此次LOVE PARADE上市慶祝派對，品牌以「GUCCI LOVE PARADE」字樣於台北 101 大樓點燈，同時選址於信義區興雅路，進駐以電影時尚結合藝術概念設計的大型藝術裝置，致敬好萊塢大道氛圍。

▲曾之喬、莫允雯。（圖／記者李毓康攝）

