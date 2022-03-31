張震「王子裝扮」亮相帥到女兒也愛！張孝全「護妻」有更好做法

記者王則絲／台北報導

GUCCI 今（31日）於台北信義區舉辦LOVE PARADE系列上市派對，超大咖男星張震驚喜現身現場，一身點點西裝搭配蕾絲巧思的「王子裝扮」帥氣逼人，他也表示這套女兒會愛！許久未公開露面的張孝全今也難得亮相，提及先前威爾史密斯的「護妻」事件，他躊躇表示若發生這種事情「應該不至於動手」。

▲張震出席今晚GUCCI派對。（圖／記者李毓康攝）



GUCCI今盛大舉辦LOVE PARADE系列上市派對，不只在101點燈、於興雅路封街展演，更一口氣邀請到十多位明星共襄盛舉，包括張震、賈靜雯、范曉萱、張孝全、天心、周興哲、胡宇威、曾之喬、王柏傑、王陽明、莫允雯、章廣辰、蔡詩芸、吳念軒。

▲張震「王子裝扮」女兒也喜歡。（圖／記者李毓康攝）



金馬影帝張震今晚穿著天鵝絨黑色波點西裝，內搭蕾絲荷葉領的柔氣襯衫，洋溢復古宮廷氛圍，他自己也非常喜歡，「有一種華麗尊榮感」，張震也提到7歲女兒源寶在這個年紀很喜歡公主系列，所以今天「王子的打扮」又有蕾絲元素，她應該會愛。此外，張震私下其實也是GUCCI的粉絲，特別喜歡先前曾推出的「唐老鴨跟米老鼠」卡通系列，但喜歡低調一點的設計，不過像是太可愛的小鹿卡通元素的話，他則表示：「我現在年紀不太適合，我穿的話我女兒應該會覺得我怪怪的。」

▲張孝全一身合身西裝壯碩身材藏不住。（圖／記者李毓康攝）



張孝全則是選穿一身深藍色的GG Logo西裝亮相，服裝以合身剪裁包覆，讓健壯挺拔的身材藏也藏不住，領帶上的小蛇圖案成為細節亮點。訪問中提及日前奧斯卡頒獎典禮上威爾史密斯的護妻事件，被問到表示如果發生這種事情他會怎麼回應，「其實蠻難回答的，但應該不至於動手，如果真的要捍衛的話，可能會說些什麼。」表示會有更好且和平的做法。

▲周興哲為演唱會狂練腹肌。（圖／記者李毓康攝）



同場出席的周興哲選以一套墨綠色西裝突破眾星重圍，特別亮眼，許久沒穿如此正式的他興奮表示：「今天有點像詹姆士龐德的感覺，很喜歡很大的領結。」為了5月即將開演的小巨蛋演唱會，周興哲近期瘋狂的在練身體，「腹肌在準備當中，再給它一個月的時間。」另外提到第一部主演電影《我吃了那男孩一整年的早餐》獲得亮眼成績，周興哲也悄悄透露陸續接到一些電影邀約，未來會想嘗試比較反派、不一樣的角色。

▲更多同場出席男星，王柏傑、胡宇威、章廣辰、吳念軒。（圖／記者李毓康攝）