Oris ProPilot X Calibre 400機芯之趣

圖、文／Oris

智慧手錶去年在全球的銷售超過15億只；俐落、精美，但它們實際是如何運作的？現代產品具備高度的智能科技，以至於我們很少有人真正了解其運作原理。在快速向AI發展的情況下，只會讓產品本身和人們對工藝的欣賞兩者漸行漸遠。而這也是讓人們喜愛機械錶的眾多原因之一，它的存在與現今的科技趨勢位於天秤的兩端。

當你能看到擒縱系統擺動、計時碼錶的推動按鈕和中央秒針穩定前進時，會令人感到安心，覺得這一系列的運作都在掌控中，不僅充滿詩意，甚至極富樂趣。這促使著我們繼續堅持只製造機械腕錶， Oris百分之百專注於機械之美；非石英錶，也絕不製造智慧型手錶。由於Oris是一家獨立的瑞士製錶公司，因此可以堅持這項選擇，走自己的道路。我們喜歡深入探討事物的運作原理，因為這是人類的天性使然。ProPilot X Calibre 400外觀採用39mm的鈦合金錶殼。

以飛行為靈感的棱角線條設計，經拉絲打磨與噴砂處理，賦予手錶俐落造型感，以及更豐富的層次感。搭配ProPilot錶圈和有型的鈦合金錶帶，大尺寸的安全錶冠 也是鈦合金材質。除此之外，一次推出三種面盤顏色可供選擇：灰色、藍色和鮭魚色。新穎且富有表現力的色調，可用來加強腕錶的動態比例，並為配戴時帶來活力和色彩。