馬祖爽玩3天才6880元　看藍眼淚、吃下午茶賞無敵海景

文／C編

生活太忙需要呼吸，找時間讓自己放假很重要，「Her森森」推出「馬祖3日單人券」，原價10800元、特價6880元，6人就可成行，搭配南北之星高速快航，只要3小時船程，還包括各大景點的行程，走訪天后宮、馬祖巨神像，還有岸邊帶看藍眼淚，包準值回票價。

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▲馬祖3日單人券，6人即可成行，原價10800元、特價6880元，點我購買。



這次推出的團票是乘坐2021年才剛啟航的「南北之星高速快航」，船長度50公尺、寬8.8公尺，經濟航速32節，可以載客298人，從八里台北港到馬祖福澳碼頭只要3小時，可以沿途欣賞海上風光，一下就到馬祖了，旅程方便又療癒。

馬祖必看的就是絕美的藍眼淚，美麗的海岸線充滿著漂亮的藍色光點，如夢似幻的仙境美景，讓人忍不住拿出相機、手機狂拍，記錄下最美的一夜。當然還有當地最著名的天后宮，以及全世界最高的石雕媽祖神像「媽祖巨神像」，絕對也是必看景點。

除此之外，馬祖有很多歷史遺跡，像是北海坑道、仁愛鐵堡等等，都是重要的軍事據點，仁愛鐵堡當年配有兩棲蛙人駐守，還有兩隻軍犬；北海坑道則是戰備需要，歷時三年完工，全長約800公尺，可提供百艘登陸小艇停放。

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這趟旅行還安排最高檔民宿「日光春和」下午茶，一邊欣賞清水模建築，一邊慢慢的欣賞馬祖無敵海景，「Her森森」推出「馬祖3日單人券」，原價10800元、特價6880元，包套行程完全不用想景點，非常方便又好玩。