母親節／「神級彩妝」入門好時機！粉底液＋隔離霜一瓶只要1000元超划算

記者李薇／台北報導

母親節到來，彩妝是每個女性都不能缺少的單品，以下就整理多款彩妝系列的組合，送媽媽的同時也可以自己選一個款式，不管是一人一支唇彩還是底妝，都能讓兩人感情更加升溫。

＃TOM FORD 高級訂製奢華眼唇禮盒，售價4980元

資深美妝粉絲都知道，TOM FORD的「高級訂製四格眼盤」一直都是女孩的夢幻逸品，這次推出全新色選#COQUETTE，就加入母親節組合，還送設計師迷你引誘唇膏 #80 IMPASSIONED 寶石紅酒，猶如頂級時尚配件般的精巧版黑管，每次補妝時必將成為眾人焦點。

＃RMK 25週年特惠組限定組，價值6000元、特價3000元

RMK隔離霜加上液狀粉霜×2都是正品的30ml，相當於一瓶只要1000元不到，絕對是底妝控入手的焦點，RMK的底妝充滿細緻的水光潤澤，同時又可以為肌膚保濕潤澤，打造出零卡粉的底妝效果，出油了，照樣展現出奶油肌的妝感，絕對是必買選項。

＃迪奧 粉漾潤唇精華組，售價2600元

迪奧最受到歡迎的粉漾潤唇膏這次搭配豐漾護唇精華為組合，護唇雙星幫助呵護出柔嫩雙唇，不管是買給自己、送媽媽都很適合，絕對是彼此拉近距離的實用單品，限量販售，當然要搶。

＃植村秀 彩妝自由配2件8折、3件7折

含頰彩、唇彩、眼線筆（液）、眼彩盤、眼影等等彩妝自由配2件8折，可以跟媽媽一人一支唇彩，搭配成母女色唇彩，可以自由挑選顏色跟款式，可以說是最佛系的組合系列。

＃BOBBI BROWN 晶鑽嫩唇入門組，價值2,500元、特價1,900元

BOBBI BROWN的晶鑽桂馥潤色護唇膏，擁有超強的潤澤度，同時又可以帶出溫柔的色調，這次搭配正貨2入，可以輕鬆打造出絕美的唇色效果。