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估價20億巴斯奇亞名畫在台曝光　57億安迪沃荷鉅作接棒展出

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▲▼ 富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲巴斯奇亞於1982年創作的《無題》登台展出，估價逾20億元台幣。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

睽違25年，美國已故藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1982年的鉅作《無題》，再度來台展出，此次是由珍藏6年、身家超過500億元的日本富豪前澤友作割愛，委託國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）於美東時間5月18日舉行的「二十世紀及當代藝術」紐約晚間進行拍賣，台灣有不少巴斯奇亞作品的收藏家，因此將亞洲唯一預展獻給台灣，4月2日至3日在台北展出此幅估價逾20億元的名作，採預約制。

▲▼ 富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲前澤友作割愛已珍藏6年的巴斯奇亞1982年畫作《無題》，交給富藝斯進行拍賣。（圖／翻攝yusaku2020 IG）

前澤友作於2016年在拍賣會以5700萬美元（約16億3293萬元台幣）標得巴斯奇亞的《無題》，締造巴斯奇亞的世界拍賣紀錄，近期交由富藝斯拍賣，估價更飆破台幣20億元，驚人身價源自此作品特殊的意義與珍罕性，創作於1982年正是他藝術生涯重要的分水嶺，他在造訪義大利Modena時畫下這幅他生涯尺幅最大、高近240公分與寬逾500公分的傑作，像是致敬畢加索的名作《格爾尼卡（Guernica）》，也展現與他本人雷鬼頭極相似的惡魔形象，體現了他對天堂和地獄雙向主題的興趣。

▲▼ 富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲已故加拿大華裔藝術家王俊傑的作品《第一天》，估價約5,760萬元起。

富藝斯紐約春拍另兩件焦點之作也在台北預展亮相，分別為動態雕塑開創者亞歷山大考爾德（Alexander Calder）作於1959年的《39=50》，以及已故的加拿大華裔藝術家王俊傑的風景畫《第一天》。名錶拍賣亦是富藝斯強項，將於5月6日於日內瓦舉行AP（Audemars Piguet，愛彼）「The Royal Oak 50th」主題拍賣，當中阿曼蘇丹君王卡布斯．本．賽義德．阿勒賽義德1973年訂製的AP型號5402ST精鋼腕錶、1975年製AP型號5402ST精鋼腕錶配無編號錶殼等話題之作，也同場展出。

▲▼ 富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲富藝斯將上拍阿曼蘇丹君王卡布斯．本．賽義德．阿勒賽義德1973年訂製的AP型號5402ST精鋼腕錶，估價約4,648,000元起。

▲▼ 富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲富藝斯同場展出1975年製AP型號5402ST精鋼腕錶配無編號錶殼，估價約2,478,000元起。

拍賣市場蓬勃發展，佳士得（Christie’s）也宣布將於4月初，在台展出普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）創作的《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》，估價約2億美元（約台幣57億元），有望刷新紀錄成為拍賣史上最高成交價的二十世紀藝術品，此作由 The Thomas and Doris Ammann Foundation Zurich 委託佳士得拍賣，全部拍賣收益將撥捐基金會協助建立全面支援系統，以醫療及教育計劃為全球弱勢社群兒童提供協助。

▲▼ 富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲佳士得將於4月初在台展出安迪沃荷的鉅作《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》，估價逾57億元台幣。

關鍵字：

巴斯奇亞, 富藝斯, AP, 佳士得, 安迪沃荷

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