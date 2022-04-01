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寶格麗熱賣包換上網球裝　白綠配色青春洋溢

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▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Casablanca X BVLGARI聯名系列Serpenti Forever綠色與白色拼接小牛皮珠寶盒包，87,400元。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）在珠寶、名錶領域表現亮眼，配件系列也深受名媛貴婦喜愛，近日更跨界合作，與法裔摩洛哥的設計師Charaf Tajer自創時尚品牌Casablanca聯名推出運動風包款，靈感源自網球風格，因此選用白色穿孔皮革搭配綠色皮革飾邊，充滿年輕活力。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Casablanca X BVLGARI聯名系列白色小牛皮大型托特包，94,700元。

首波亮相的Casablanca X BVLGARI聯名系列共有4個款式，包括近期主打的珠寶盒包、小巧的Serpenti Forever綠色與白色拼接小牛皮直式肩背包、熱賣的Serpenti Forever包、大容量的托特包，後兩者的提把為木頭材質，彰顯獨特的時尚魅力，且不限休閒穿搭，珠寶盒包與Serpenti Forever包與正裝也能完美搭配。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲正式場合搭配Casablanca X BVLGARI聯名系列Serpenti Forever綠色與白色拼接小牛皮手提包顯得年輕活潑，91,100元。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Casablanca X BVLGARI聯名系列Serpenti Forever綠色與白色拼接小牛皮直式肩背包，47,300元。

近期陳庭妮、曾之喬等女星愛背的PRADA Triangle「三角包」，也是青春洋溢的設計，將品牌招牌的三角LOGO放大成為包款輪廓，包身以立體壓印方式呈現經典標誌，側邊則同底色的搪瓷三角標，背帶上還附有一個多功能小包，機能性十足，也顯得俏皮，共有經典不敗的黑、白色，以及亮眼的黃色與綠色款式。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲陳庭妮背上黃色PRADA Triangle「三角包」非常搶眼。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, PRADA

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