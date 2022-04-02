fb ig video ETtoday search mobile

當個精緻的女孩！「儀式感香氛」盤點，生活品質大提升

>

▲▼當個精緻的女孩！「儀式感香氛」盤點 。（圖／翻攝自IG/aoi186）

▲為日常生活中注入儀式感。（圖／翻攝自IG/aoi186）

記者曾怡嘉／綜合報導

舒服宜人的香氣人人都愛，除了噴灑在身上的香水，不少功能感香氛，也能為你打造儀式感，像是約會必備的髮香噴霧，提升居家品質的香氛蠟燭和擴香，讓你的生活變得更精緻。

▲▼當個精緻的女孩！「儀式感香氛」盤點 。（圖／品牌提供）

▲ANNAEVERYDAY 極致淨化賦活呵護淨水濾芯 季節限定 流光落櫻之夢，160g，790元。

一顆濾芯中就含有37,000mg的維他命C，幫助肌膚抗氧化，還能讓頭髮健康有活力，其中所添加的牛奶精華粉末讓美白的需求也照顧到了，更以天然植萃精油調配出英國白櫻桃的甜蜜果香和日本落櫻的清雅花香，清爽的果香佐以粉嫩花香隨著水流而出。

▲▼當個精緻的女孩！「儀式感香氛」盤點 。（圖／品牌提供）

▲CULTI MILANO裝飾系列擴香 嫣絨牡丹，500ml，4,000元。

保加利亞紅的彩染玻璃，搭配同色系楓木瓶蓋，擴香前調以檸檬的強勁和胡椒的溫暖襯托，帶出中調牡丹清透的花香中，再以皮革添其深度，廣藿香和岩蘭草的調和創造出獨具神秘底韻的結尾，精緻高級不言而喻。

▲▼當個精緻的女孩！「儀式感香氛」盤點 。（圖／品牌提供）

▲HERMÈS Eau des Merveilles 橘彩星光香髮噴霧，50ml，2,300元。

盛裝在小巧的磨砂玻璃「放大鏡」瓶身內的香髮噴霧，渾身散發出兼具木質和琥珀芬芳的奇幻香調，內含94%天然成分，能保護髮質和髮絲的柔軟度，讓⾃⼰渾身芬芳馥郁，連髮梢也飄香。

▲▼當個精緻的女孩！「儀式感香氛」盤點 。（圖／品牌提供）

▲(MALIN+GOETZ) 限量番茄香氛蠟燭，255g，2,000元

以可口的羅勒、舒心的薰衣草和清爽的薄荷葉揭開香氣序幕；綠色常春藤與熟香醇美的清甜番茄揉合，並摻雜著淡淡地、明亮的柑橘與苦橙葉，最後以雪松木和綠甜椒打造潔淨感香氣。

關鍵字：

香氛, 儀式感, 生活

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

水瓶座不為人知的3個怪癖：悲涼感、愛對話都是習慣

水瓶座不為人知的3個怪癖：悲涼感、愛對話都是習慣

孫藝真穿「災難花花衣」失算飄土味　最新畫報「全靠臉在撐」

孫藝真穿「災難花花衣」失算飄土味　最新畫報「全靠臉在撐」

測試你的心智年齡是幾歲！4款酒杯憑直覺選出最喜歡的款

測試你的心智年齡是幾歲！4款酒杯憑直覺選出最喜歡的款

第一眼看出什麼字？　靠直覺「腦補」測出隱藏真實性格 吳姍儒肌膚好到發光靠「這招」！自曝鹹酥雞、珍奶照吃不發胖秘訣 范曉萱獻最大尺度挺GUCCI「賈靜雯也誇美」　私下祝福大S閃婚 頭髮掉個不停？很可能是妳天天洗頭、不戴帽子惹禍 「錶王」年曆兩地時間錶實用至上　勞力士新作「又要炒到上百萬」 韓劇女主都換上瀏海髮型！4款範本適合臉型公開　金世正S型最不挑人 不運動也能瘦！營養師教7個「有效減肥」好習慣　吃零食也OK

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面