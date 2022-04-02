當個精緻的女孩！「儀式感香氛」盤點，生活品質大提升

▲為日常生活中注入儀式感。（圖／翻攝自IG/aoi186）

記者曾怡嘉／綜合報導

舒服宜人的香氣人人都愛，除了噴灑在身上的香水，不少功能感香氛，也能為你打造儀式感，像是約會必備的髮香噴霧，提升居家品質的香氛蠟燭和擴香，讓你的生活變得更精緻。

▲ANNAEVERYDAY 極致淨化賦活呵護淨水濾芯 季節限定 流光落櫻之夢，160g，790元。

一顆濾芯中就含有37,000mg的維他命C，幫助肌膚抗氧化，還能讓頭髮健康有活力，其中所添加的牛奶精華粉末讓美白的需求也照顧到了，更以天然植萃精油調配出英國白櫻桃的甜蜜果香和日本落櫻的清雅花香，清爽的果香佐以粉嫩花香隨著水流而出。

▲CULTI MILANO裝飾系列擴香 嫣絨牡丹，500ml，4,000元。

保加利亞紅的彩染玻璃，搭配同色系楓木瓶蓋，擴香前調以檸檬的強勁和胡椒的溫暖襯托，帶出中調牡丹清透的花香中，再以皮革添其深度，廣藿香和岩蘭草的調和創造出獨具神秘底韻的結尾，精緻高級不言而喻。

▲HERMÈS Eau des Merveilles 橘彩星光香髮噴霧，50ml，2,300元。

盛裝在小巧的磨砂玻璃「放大鏡」瓶身內的香髮噴霧，渾身散發出兼具木質和琥珀芬芳的奇幻香調，內含94%天然成分，能保護髮質和髮絲的柔軟度，讓⾃⼰渾身芬芳馥郁，連髮梢也飄香。

▲(MALIN+GOETZ) 限量番茄香氛蠟燭，255g，2,000元。

以可口的羅勒、舒心的薰衣草和清爽的薄荷葉揭開香氣序幕；綠色常春藤與熟香醇美的清甜番茄揉合，並摻雜著淡淡地、明亮的柑橘與苦橙葉，最後以雪松木和綠甜椒打造潔淨感香氣。