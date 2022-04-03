25歲後還在長痘？引發「成人痘」的6大原因　愛熬夜、喝牛奶都中

▲想維持肌膚好狀態，要小心更容易留疤的「成人痘」。（圖／翻攝IG@midoricoo）

記者張毓容／台北報導

痘痘可不只是青春期少男少女的專屬，應該不少人都曾受「成人痘」所擾。醫學上將25歲以後發生的痘痘統稱為「成人痘」，尤其好發於嘴巴周圍、下巴、鼻頭，看似跟青春痘類似，但大多會疼痛、位置更深且不易擠出，痊癒色素沈澱、留疤的狀況也更嚴重，比起青春痘更難纏、更難處理。

而成人痘的形成大多與壓力、生活飲食作息、保養清潔習慣有關，想改善容易留疤的成人痘，必須先了解痘痘的生成原因，對症下藥，才能減少並預防成人痘的生成，而會引發成人痘的因素頗多，又以以下6點最為常見。

1.受女性生理期影響

女性生理期前後，體內荷爾蒙分泌會有所變化，在月經來前一週，黃體素分泌量會升高，會刺激皮脂腺分泌，且會使體內細胞充水，導致毛囊開口阻塞，因而容易引發成人痘。

▲做好卸妝清潔能幫助減少痤瘡形成機會。（圖／翻攝IG@aoihamada）



2.不良的清潔、保養習慣



有些人因為工作、生活忙碌，卸妝清潔都隨便做，隨便用卸妝棉、卸妝水擦一擦就完事，不好好清潔卸妝就容易使得殘妝、髒污長期殘留在臉上，堵塞毛孔，還會造成肌膚乾燥缺水，再加上使用過度滋潤、油膩的保養品，使得毛孔堵塞狀況更嚴重，當然就會狂冒痘痘。

3.生活作息不規律

不良的生活作息會使得新陳代謝紊亂，而影響到角質代謝，老廢角質過度堆積使皮脂無法順利排出，就更容易堵塞毛孔，進而導致粉刺痘痘生成。尤其熬夜、睡眠不足可說是最常見的致痘元兇，長期熬夜不僅會使肌膚變得黯淡無光，更會造成粉刺、閉口、痘痘一大堆。

4.壓力過大



壓力是引發成人痘的主要誘因，累積過多壓力會擾亂自律神經，使腎上腺素分泌增加、雄性荷爾蒙上升，使得皮脂分泌增加，角質層變厚，進而引發痘痘生成，因此也被稱為「壓力痘」，而壓力也會提高復發機率，再加上熬夜、不良飲食習慣等因素，就會使痘痘更加惡化，反覆發作。

▲高熱量、油炸食品都容易誘發痘痘生成。（圖／翻攝IG@midoricoo）



5.飲食習慣

有研究指出，高升糖指數的食物會加重成人痘，像是漢堡薯條、蛋糕甜點、烘培食物等加工醣類食品容易使胰島素濃度上升，很可能會誘發痘痘生成，而持續食用低GI食物一段時間，可明顯降低的痘痘嚴重程度，並能減少發炎反應，因此多吃低GI食物能幫助改善成人痘。

此外，像是高熱量食物、高脂肪食物和牛奶等也都是會誘發痤瘡生成的高風險類食物。

6.疾病引發



患有「多囊性卵巢症候群」的人雄性激素分泌會偏多，會使皮脂分泌增加，因而容易有成人痘問題。另外，如果容易長痘又有心悸、睡不好等症狀，可能是因甲狀腺亢進造成的。

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