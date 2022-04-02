fb ig video ETtoday search mobile

零死角女神靠4招！這樣修飾拍照超上相　下顎寬、圓臉都有解

>

文／美人圈

作為愛美的女生，相信都一定遇過以下的困擾，明明已經精心畫了一個美美的妝容，但往往外出拍照時，臉卻看起來又圓又大！排除攝影師的拍攝技巧，可能是因為以下原因，才讓你看起來不上鏡。以下幫大家統整了4大不上相原因＆解決辦法，趕快一起來看看，成為上相的零死角女神！

上鏡不好看原因1：臉型不流暢

解決辦法：使用霧面底妝

有些人的顴骨突出、視覺上就會顯得臉型不流暢。拍攝時容易放大骨骼，又會因為陰影導致臉型看起來更加生硬、不自然。這時如果選擇光澤型的底妝，則會更凸顯顴骨的存在，因此建議底妝儘量選擇霧面的底妝，並搭配霧面打亮提亮在面部中央及兩頰凹陷處，這樣視覺上就會讓面部更平整，臉型流暢度提升後，自然也會更上鏡。

▲拍照不上鏡。（圖／Beauty美人圈提供）

▲霧面底妝讓人自然上鏡。（圖／翻攝IG@vousmevoyez）

上鏡不好看原因2：下顎寬、圓臉

解決辦法：髮型修飾

通常很上相的人，都是屬於臉型比較流暢型的瓜子臉，如果是有肉的圓潤臉，很容易被鏡頭捕捉的更顯圓；而下顎寬的人，拍攝方向一旦抓錯，就會出現恐怖的死亡角度。所以最好的辦法就是靠髮型修飾，達到自然顯瘦的效果。

▲拍照不上鏡。（圖／Beauty美人圈提供）

▲用髮型修飾最快速。（圖／翻攝IG@hanhyojoo222）

#下顎寬適合S型瀏海

下顎寬的人容易給人僵硬的方正感，如果選擇直髮造型會顯得臉型線條更死板！建議選擇稍微比下巴燒微長一點的S型瀏海，透過浪漫的曲度可以轉移視覺焦點，同時提升臉型的流暢度，還會有拉長臉型的作用。

▲拍照不上鏡。（圖／Beauty美人圈提供）

▲下顎寬適合S型瀏海。（圖／翻攝IG@chahong_official）

#圓臉適合八字劉海

圓臉人通常面部比例較短，因此選擇露出額頭的瀏海會在視覺上有拉長臉型的作用。而八字瀏海的弧度完美的修飾了臉頰的肉感，如果想讓臉型更加的小巧，小編推薦一定要搭配上耳朵旁邊的鬚髮，在每天整理頭髮時，多一步將鬚髮夾出彎度的動作，就可以擁有超顯瘦的小臉效果！

▲拍照不上鏡。（圖／Beauty美人圈提供）

▲八字劉海修飾臉型。（圖／翻攝IG@chahong_official）

上鏡不好看原因3：眼睛腫泡

解決辦法：清淡眼妝

很多人會以為上鏡妝容應該要越濃越好，但實際上如果眼睛是屬於容易腫泡的內雙眼，過濃的眼妝反而會讓眼睛看起來更小、無神。選擇大地色系而非淺色系的眼影，可以讓眼睛更加深邃，並且透過填補睫毛根部的內眼線、拉長眼尾的外眼線，簡單就可以達到放大雙眼的效果、同時提升妝容的精緻度。

▲拍照不上鏡。（圖／Beauty美人圈提供）

▲用清淡眼妝消腫。（圖／翻攝IG@hi_sseulgi）

上鏡不好看原因4：脖子短

解決辦法：選擇V字領或是露出大面積肌膚的衣服

頸部的長度會影響整個人拍攝時的比例，若這時選擇錯誤的服飾，可是會在上鏡後看起來又矮又圓！因此將高領、立領等會蓋住頸部的衣服通通放下，挑選V字領或是可以露出大面積肌膚的衣服，拉長視覺上的脖頸線條，讓上半身看起來更修長，整體也會看起來更俐落、顯瘦。

▲拍照不上鏡。（圖／Beauty美人圈提供）

▲選擇V字領或是露出大面積肌膚的衣服。（圖／翻攝IG@jennierubyjane）

【延伸閱讀】

女星遮瑕＆修容技巧教學！眼周遮瑕是上鏡底妝關鍵，3招精準修容不顯髒、肉餅變3D小臉

WFH 視訊妝2.0！「上鏡妝」修容、眼線技巧大公開，黃肌女孩這樣挑上衣更顯白

適不適合剪瀏海看三個重點！髮型師傳授瀏海搭配臉型範本，法式瀏海、娃娃瀏海適合哪款

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

拍照, 自然上相, 零死角女神, 修飾臉型

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

水瓶座不為人知的3個怪癖：悲涼感、愛對話都是習慣

水瓶座不為人知的3個怪癖：悲涼感、愛對話都是習慣

孫藝真穿「災難花花衣」失算飄土味　最新畫報「全靠臉在撐」

孫藝真穿「災難花花衣」失算飄土味　最新畫報「全靠臉在撐」

象印保溫杯激殺3.5折！1mm超薄瓶身好輕盈　安全鎖放包包也不漏

象印保溫杯激殺3.5折！1mm超薄瓶身好輕盈　安全鎖放包包也不漏

測試你的心智年齡是幾歲！4款酒杯憑直覺選出最喜歡的款 第一眼看出什麼字？　靠直覺「腦補」測出隱藏真實性格 吳姍儒肌膚好到發光靠「這招」！自曝鹹酥雞、珍奶照吃不發胖秘訣 必搶！NB聯手台灣設計師「超燒厚底鞋」、FILA奶霜色可愛破表 不運動也能瘦！營養師教7個「有效減肥」好習慣　吃零食也OK 范曉萱獻最大尺度挺GUCCI「賈靜雯也誇美」　私下祝福大S閃婚 頭髮掉個不停？很可能是妳天天洗頭、不戴帽子惹禍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面