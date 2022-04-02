零死角女神靠4招！這樣修飾拍照超上相　下顎寬、圓臉都有解

文／美人圈

作為愛美的女生，相信都一定遇過以下的困擾，明明已經精心畫了一個美美的妝容，但往往外出拍照時，臉卻看起來又圓又大！排除攝影師的拍攝技巧，可能是因為以下原因，才讓你看起來不上鏡。以下幫大家統整了4大不上相原因＆解決辦法，趕快一起來看看，成為上相的零死角女神！

上鏡不好看原因1：臉型不流暢

解決辦法：使用霧面底妝

有些人的顴骨突出、視覺上就會顯得臉型不流暢。拍攝時容易放大骨骼，又會因為陰影導致臉型看起來更加生硬、不自然。這時如果選擇光澤型的底妝，則會更凸顯顴骨的存在，因此建議底妝儘量選擇霧面的底妝，並搭配霧面打亮提亮在面部中央及兩頰凹陷處，這樣視覺上就會讓面部更平整，臉型流暢度提升後，自然也會更上鏡。

▲霧面底妝讓人自然上鏡。（圖／翻攝IG@vousmevoyez）

上鏡不好看原因2：下顎寬、圓臉

解決辦法：髮型修飾

通常很上相的人，都是屬於臉型比較流暢型的瓜子臉，如果是有肉的圓潤臉，很容易被鏡頭捕捉的更顯圓；而下顎寬的人，拍攝方向一旦抓錯，就會出現恐怖的死亡角度。所以最好的辦法就是靠髮型修飾，達到自然顯瘦的效果。

▲用髮型修飾最快速。（圖／翻攝IG@hanhyojoo222）



#下顎寬適合S型瀏海

下顎寬的人容易給人僵硬的方正感，如果選擇直髮造型會顯得臉型線條更死板！建議選擇稍微比下巴燒微長一點的S型瀏海，透過浪漫的曲度可以轉移視覺焦點，同時提升臉型的流暢度，還會有拉長臉型的作用。

▲下顎寬適合S型瀏海。（圖／翻攝IG@chahong_official）



#圓臉適合八字劉海

圓臉人通常面部比例較短，因此選擇露出額頭的瀏海會在視覺上有拉長臉型的作用。而八字瀏海的弧度完美的修飾了臉頰的肉感，如果想讓臉型更加的小巧，小編推薦一定要搭配上耳朵旁邊的鬚髮，在每天整理頭髮時，多一步將鬚髮夾出彎度的動作，就可以擁有超顯瘦的小臉效果！

▲八字劉海修飾臉型。（圖／翻攝IG@chahong_official）

上鏡不好看原因3：眼睛腫泡

解決辦法：清淡眼妝

很多人會以為上鏡妝容應該要越濃越好，但實際上如果眼睛是屬於容易腫泡的內雙眼，過濃的眼妝反而會讓眼睛看起來更小、無神。選擇大地色系而非淺色系的眼影，可以讓眼睛更加深邃，並且透過填補睫毛根部的內眼線、拉長眼尾的外眼線，簡單就可以達到放大雙眼的效果、同時提升妝容的精緻度。

▲用清淡眼妝消腫。（圖／翻攝IG@hi_sseulgi）



上鏡不好看原因4：脖子短

解決辦法：選擇V字領或是露出大面積肌膚的衣服

頸部的長度會影響整個人拍攝時的比例，若這時選擇錯誤的服飾，可是會在上鏡後看起來又矮又圓！因此將高領、立領等會蓋住頸部的衣服通通放下，挑選V字領或是可以露出大面積肌膚的衣服，拉長視覺上的脖頸線條，讓上半身看起來更修長，整體也會看起來更俐落、顯瘦。

▲選擇V字領或是露出大面積肌膚的衣服。（圖／翻攝IG@jennierubyjane）

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