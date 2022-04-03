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8雙「牛奶糖色球鞋」春天必備　價位親民、增高5cm還超美

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文／美人圈

好看的鞋款不嫌多！尤其是清爽又百搭的牛奶糖色系，更是每位女孩的鞋櫃中必備的單品，這回小編盤點了8款「牛奶糖色球鞋」推薦，除了全新Air Jordan 1、NB 57/40外，FILA 、CONVERSE價位不僅親民還超美，球鞋控們千萬不要錯過～

2022「牛奶糖色球鞋」推薦1：Air Jordan 1 Elevate 低筒，NT$4,500

Jordan美鞋再+1！鞋面採用白色和高級感牛奶糖色的撞色皮革，後側覆片飾有精緻的 Wings 標誌，遊走在輕鬆穿搭和奢華造型的巧妙平衡之間，超百搭又實穿，適合各種場合！加厚中底設計無疑是這次鞋款的一大亮點，低款式巧搭鬆糕底，不僅舒適又兼具修飾度！除此之外，後跟內襯位置以奶茶色海綿裝點，小巧思更加分～

▲牛奶糖色球鞋。（圖／翻攝NIKE）

▲Air Jordan 1 Elevate 低筒。（圖／翻攝NIKE）

2022「牛奶糖色球鞋」推薦2：new balance 57/40，NT$3,880

雙層中底融合經典與新穎的波浪狀坑紋底，在鞋後看起來彷彿就像千層蛋糕般層層堆疊！這雙使用了高質感的霧面麂皮材質，並以低飽和的牛奶糖、草莓粉配色交織成少女感又清新的鞋款，加上反光細節及加大「N」字logo標誌，穿上飄逸感的小碎花洋裝，少女感十足！

▲牛奶糖色球鞋。（圖／翻攝NIKE）

▲new balance 57/40。（圖／翻攝new balance）

2022「牛奶糖色球鞋」推薦3：Vans Eco theory Authentic SF，NT$1,980

Vans Eco theory 採用天然橡膠外底、黃麻纖維鞋帶，鞋底則使用了軟木鞋墊，鞋面顏色就像是有機棉的天然面料，整雙貫徹了環保概念。經典的Authentic版型加上微厚底設計，真的兼具實穿性與舒適度，加上亞麻感的材質，超適合「無印良品」風、文青路線的女孩！

▲牛奶糖色球鞋。（圖／翻攝NIKE）

▲Vans Eco theory Authentic SF。（圖／翻攝VANS）

2022「牛奶糖色球鞋」推薦4：FILA DROPSHOT，NT$1,980

FILA DROPSHOT這雙鞋款無疑是小隻女孩的福音！超厚底的鞋底穿上身後，馬上幫你無痛拉長腿、增高五公分，加上鞋口的完美弧度，顯得腳踝纖細無比～柔軟的奶油感配色更是滿足女孩們的少女情懷，溫暖的燕麥、奶油撞色呈現出極度溫柔的小姊姊感，就連鞋帶也是使用市面上少見的雙色設計，沒有繁瑣的設計，卻在細節處滿足了女孩們的心。

▲牛奶糖色球鞋。（圖／翻攝NIKE）

▲FILA DROPSHOT。（圖／翻攝ABC MART）

2022「牛奶糖色球鞋」推薦5：PUMA KARMEN，NT$2,580

復古厚底熱潮再度席捲！PUMA KARME使用了巧克力牛奶糖厚底及奶茶鞋面，標誌性的流線則是薄荷綠色，並以招牌金標點綴，展現甜酷女孩最愛的經典風格。記憶泡棉鞋墊柔軟緩震，讓女孩們增高美腿不必再犧牲舒適！

▲牛奶糖色球鞋。（圖／翻攝NIKE）

▲PUMA KARMEN。（圖／翻攝PUMA）

2022「牛奶糖色球鞋」推薦6：CONVERSE CHUCK 70，NT$2,680

1970鞋迷們注意了！這雙全新鞋款以 Chuck 70 鞋型為基底，延續現在流行的解構設計，將車縫線立體感呈現，運用在鞋面與鞋後跟，再加上皮革補丁細節，把外套設計元素套用在鞋上，最為整體鞋子的一大亮點！這次後跟的鞋標還換上焦糖色，與鞋面的奶霜杏搭配起來真的超美～

▲牛奶糖色球鞋。（圖／翻攝NIKE）

▲CONVERSE CHUCK 70。（圖／翻攝ABC MART）

2022「牛奶糖色球鞋」推薦7：ADIDAS ZENTIC W，NT$3,690

喜歡復古老爹鞋的女孩們這雙必收！以乾淨的奶油白色為主體，並在鞋舌、鞋跟以牛奶糖色飾邊，擁有白鞋的休閒及百搭性，同時帶點小巧思，設計上完全不爛大街。並以橡膠大底提供抓地力及耐磨性，加上網布鞋面設計，即使穿著一整天，依舊讓雙足時刻保持涼爽，完全就是女孩們逛街的好幫手！

▲牛奶糖色球鞋。（圖／翻攝NIKE）

▲ADIDAS ZENTIC W。（圖／翻攝）ADIDAS

2022「牛奶糖色球鞋」推薦8：JILLSTUART SPORT Swift 2.0，約NT$2,300

JILLSTUART SPORT Swift 2.0這雙鞋款在韓妞圈中超夯！使用了麂皮與皮革的異材直拼接，狹長型的鞋身超修腳板，顏值與修飾度都滿分，無論是與姐妹一人一雙，還是當作情侶鞋款都超適合～

▲牛奶糖色球鞋。（圖／翻攝NIKE）

▲JILLSTUART SPORT Swift 2.0。（圖／翻攝JILLSTUART SPORT）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

球鞋推薦, 2022球鞋推薦, 牛奶糖色球鞋, NIKE, JORDAN

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